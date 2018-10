Von Hans-Joachim Of

Waghäusel. Der Bau der "Sternwarte Waghäusel" hat begonnen. Im Rahmen einer kleinen Feierstunde hatten die im Jahr 2000 gegründeten Astronomiefreunde Waghäusel die interessierte Bevölkerung sowie Personen des öffentlichen Lebens zur Grundsteinlegung auf das Vereinsgelände, unweit der Eremitage Waghäusel, geladen, die der Vereinsvorsitzende Wolfgang Stegmüller begrüßte. Nach der Vorstellung des Bauprojekts mit den Maßen 9 mal 4,60 Meter, das in einem Modell präsentiert wurde, setzte Stegmüller eine Zeitkapsel aus Edelstahl, die neben einer Vereinschronik auch Baupläne und Zeitungen enthält, in die Bodenplatte ein.

Der Vorsitzende sprach von einem spannenden Prozess, der bereits vor fünf Jahren begann und für die Vereinsmitglieder, die immer am ersten Freitag eines Monats zu einer Sternführung in das Kavaliershaus der Eremitage einladen, "eine Herzensangelegenheit" gewesen sei. Die Sternwarte mit freiem Blick auf den südlichen Sternenhimmel wird mit einem 16-Zoll-Teleskop ausgestattet und soll modernsten Ansprüchen genügen, hieß es.

"Dann wird es künftig möglich sein, lichtschwache Objekte im Universum sowie viele interessante Dinge am Himmel der Öffentlichkeit in der ganzen Region zugänglich zu machen." Darüber freut sich nicht zuletzt die vereinseigene, rund 50 Aktive zählende "Astrojugend Waghäusel".

Nach der Grundsteinlegung des architektonisch ansprechenden Gebäudes mit Beobachtungskuppel sind bereits das Richtfest im Frühjahr 2019 sowie die nachfolgende feierliche Einweihung im Sommer fest eingeplant. Die Finanzierung der Sternwarte, die letztlich einen hohen, fünfstelligen Betrag kostet, auf eine solide Basis zu stellen, ist eine der großen Herausforderungen für den Verein. Mit einer Spende könne man eine Sternpatenschaft erlangen und somit das Engagement des Vereins wertschätzen, wurde informiert.

Auch Rathauschef Walter Heiler (Vereinsmitglied Nummer 200), der mit astronomischem Wissen aufwartete und sogar eine Astro-App auf seinem Handy installiert hat, dankte den ehrenamtlich Engagierten, freute sich mit den "leidenschaftlichen Sternenguckern" und sprach von einem "wahnsinnig interessanten Projekt". Architekt Herbert Sand informierte über technische Details und stellte fest, dass es in einem Berufsleben eher selten vorkomme, eine Sternwarte zu planen. "Eine spannende Angelegenheit, wobei die Energieversorgung vollkommen autark und mittels Solarbetrieb sicher gestellt wird."

Pater Robert Maria zitierte in seiner kurzen Ansprache den Wissenschaftler Werner Heisenberg, Nobelpreisträger für Quantenmechanik, und sagte: "Der erste Trunk aus dem Becher der Naturwissenschaften macht atheistisch, aber auf dem Grund des Bechers wartet Gott." Der Geistliche signalisierte, dass er, "wenn es in Kürze so weit ist", gerne Mitglied Nummer 300 werden möchte.

Der rührige Verein hat derzeit 290 Mitglieder und verfolgt satzungsgemäß ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke, hieß es, vor allem die Förderung der Wissenschaft, der Forschung und der Volksbildung auf den Gebieten der Astronomie. In der Praxis bedeutet dies, dass man astronomisches Wissen verbreitet, an der Verbesserung der astronomischen Schulbildung und des astronomischen Angebots der Volkshochschulen mitwirkt sowie der Allgemeinheit durch öffentliche Angebote die Möglichkeit bietet, sich mit den teils komplexen Themengebieten durch Führungen, Vorträge und Beobachtungen vertraut zu machen.

Einer der Schwerpunkte bei den Waghäuseler "Sternenguckern" ist die Jugendarbeit. Durch die intensive Zusammenarbeit mit Schulen werde astronomisches Wissen vermittelt. Auch dem jährlich bundesweit durchgeführten Astronomietag wird in Waghäusel stets große Beachtung geschenkt. "Die Astronomie mit ihren interdisziplinären Kompetenzen wie Mathematik, Physik, Chemie, Biologie oder Philosophie eignet sich in hervorragender Weise dazu, Kinder mit Interesse für das Weltall und die Sterne an Naturwissenschaften heranzuführen und dafür zu begeistern", so Wolfgang Stegmüller.

Info: Alle Infos zu den Aktivitäten der Astronomiefreunde Waghäusel, die außerdem einen drei Kilometer langen "Planetenlehrpfad" aufgebaut haben, der im Maßstab 1:2,8 Milliarden unser Sonnensystem darstellt, gibt es unter www.afw2000.de