Waghäusel. (dpa) Zwei entlaufene Lamas haben am Donnerstagmorgen den Bahnverkehr im Kreis Karlsruhe kurzzeitig gestört. Wie die Bundespolizei auf Anfrage mitteilte, waren beide Tiere aus einem landwirtschaftlichen Betrieb bei Waghäusel ausgebüxt. Auf ihrer Tour seien sie von Autofahrern nahe der Landstraße L560 beobachtet worden; eines der Lamas sei zudem an der ICE-Trasse zwischen Mannheim und Stuttgart unterwegs gewesen. Auch sei es an der B36 entlang gelaufen, wie eine Sprecherin der Bundespolizei sagte.

Ihren Angaben zufolge mussten Züge daher ihre Fahrt verlangsamen, zeitweise sei der Bahnverkehr gestoppt worden. Aus diesem Grund sei es zu geringfügigen Verspätungen einiger Züge gekommen. Schließlich hätten Polizei und Besitzer die beiden Haustiere wieder eingefangen und wohlbehalten auf den heimatlichen Hof zurück gebracht.