Wiesloch. (rö) Am Ende war die Stimmung ausgelassen: "Alle gehen gern zur Volkshochschule hin", sangen die hauptamtlichen Kräfte der Volkshochschule Südliche Bergstraße zur Melodie von "Yellow Submarine" und die vielen Gäste klatschten gerne mit. Dieser schwungvolle Ausklang passte zum ebenso unterhaltsamen wie informativen Programm, mit dem der "Leuchtturm in der regionalen Bildungslandschaft" (Wieslochs Oberbürgermeister Dirk Elkemann) seinen 50. Geburtstag im Palatin feierte. Zum Dank gab es Blumen für VHS-Leiterin Annette Feuchter und Petra Jurkewitz (VHS ab 60), die durch den Abend geführt hatten.

In seiner Begrüßung erinnerte der OB an die Gründungsphase der ehemaligen Volkshochschule Wiesloch-Walldorf, die 1968 unter den damaligen Rathaus-Chefs Heinz Bettinger und Wilhelm Willinger als 91. unter heute 172 Volkshochschulen in Baden-Württemberg ins Leben gerufen worden war, 1987 unter Einbeziehung der sieben Nachbarkommunen Rauenberg, Mühlhausen, Dielheim, Malsch, St. Leon-Rot, Sandhausen und Nußloch in VHS Südliche Bergstraße umbenannt wurde und heute zu den 21 großen Volkshochschulen im Land gehört. Zahlen verdeutlichen die Entwicklung: 27 hauptamtliche Kräfte, 300 Dozenten, 2000 Veranstaltungen - das macht rund 50.000 Unterrichtsstunden pro Jahr und die VHS zu einer "ganz besonderen Bildungseinrichtung".

Wie viel sich in 50 Jahren getan hat, zeigten Annette Feuchter und Petra Jurkewitz in ihrem "Nachrichtenrückblick", der das Weltgeschehen mit markanten Ereignissen aus der VHS-Geschichte verband, musikalisch umrahmt von Stefan Zirkel und seiner Band "So", die sich für jedes Jahrzehnt einen passenden Song herauspickten. "Der Bildungsauftrag wurde von der ersten Stunde an mit Bravour und Engagement erfüllt", blickte Dr. Feuchter zurück, "Bildung für alle, Bildung vor Ort lautete und lautet heute noch das Motto."

Viel Applaus ernteten die unterhaltsamen Auftritte der VHS-Kindertanzgruppe (Leitung Anja Keller) und des Stepptanzkurses aus Rauenberg (Leitung Birgit Bender). Wie vielfältig und kreativ das Angebot der Kinder- und Jugendkunstschule "Kikusch" ist, zeigte ein unter der Regie von Kikusch-Leiterin Elke Ditton und Gabriele Eisnecker entstandenes Video. Zum Abschluss übte sich die Theatergruppe des Gymnasiums Walldorf unter den Fittichen von Jonas Rehm in der hohen Kunst des Improvisationstheaters. Da war nicht nur für zahlreiche Lacher gesorgt, nach dem abschließenden Wetterbericht durfte sich Annette Feuchter auch über "super Aussichten für die VHS" freuen.

Info: Mit der Öffentlichkeit wird das Jubiläum "50 Jahre Volkshochschule Südliche Bergstraße" an zwei Tagen der offenen Tür gefeiert: am 15. Juli in Walldorf und am 8. September in Wiesloch.