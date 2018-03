Wiesloch. (rö) Am Ende war die Stimmung ausgelassen: "Alle gehen gern zur Volkshochschule hin", sangen die hauptamtlichen Kräfte der VHS Südliche Bergstraße auf der Bühne des Minnesängersaals zur Melodie von "Yellow Submarine", begleitet von Stefan Zirkel und seiner Band "So", und die vielen Gäste klatschten gerne mit. Dieser schwungvolle Ausklang passte zum ebenso unterhaltsamen wie informativen Programm, mit dem der "Leuchtturm in der regionalen Bildungslandschaft" (Wieslochs Oberbürgermeister Dirk Elkemann) seinen 50. Geburtstag im Palatin feierte. Elkemann machte dann auch den Hans Rosenthal: "Sie sind der Meinung, das war …" - "spitze", vollendete das Publikum. Zum Dank gab es Blumen für VHS-Leiterin Dr. Annette Feuchter und Petra Jurkewitz (Leiterin der VHS ab 60), die durch den Abend geführt hatten.

In seiner Begrüßung hatte der OB an die Gründungsphase der ehemaligen Volkshochschule Wiesloch-Walldorf erinnert, die 1968 unter den damaligen Rathaus-Chefs Heinz Bettinger und Wilhelm Willinger als 91. unter heute 172 Volkshochschulen in Baden-Württemberg ins Leben gerufen worden war, 1987 unter Einbeziehung der sieben Nachbarkommunen Rauenberg, Mühlhausen, Dielheim, Malsch, St. Leon-Rot, Sandhausen und Nußloch in VHS Südliche Bergstraße umbenannt wurde und heute zu den 21 großen Volkshochschulen im Land gehört. Zahlen verdeutlichen die Entwicklung: 27 hauptamtliche Kräfte, 300 Dozenten, 2000 Veranstaltungen - das macht rund 50.000 Unterrichtsstunden pro Jahr und die VHS zu einer "ganz besonderen Bildungseinrichtung".

Dabei steht die Volkshochschule laut Elkemann "für Kontinuität und Wandel, beides an den richtigen Stellen". Die Kontinuität zeige sich an vielen treuen Dozenten, vor allem aber auch an der verantwortlichen Position, hatte die Einrichtung in 50 Jahren doch erst drei Leiter: nach Günther Spazier (unterstützt von seiner Frau Else) und Walter Huth (dessen Frau Sonja lange die VHS ab 60 leitete) seit nunmehr zwölf Jahren Dr. Annette Feuchter. "Die VHS greift stets neue Strömungen auf und bleibt am Puls der Zeit", sagte Elkemann über die stetige Bereitschaft zur Erneuerung, ob es im Lauf der Jahre um neue Angebote wie VHS ab 60 oder Kinder- und Jugendkunstschule, zuletzt die Integrationskurse für Flüchtlinge als ganz wichtigen Baustein der aktuellen Arbeit oder den sich abzeichnenden erhöhten Bedarf in Sachen Digitalisierung gegangen ist und noch geht. "Dem wird Rechnung getragen", sagte der OB, deshalb sei er sich sicher, "dass das Leuchtfeuer der VHS noch viele Jahre weiter brennt".

Wie viel sich in 50 Jahren getan hat, zeigten Annette Feuchter und Petra Jurkewitz in ihrem "Nachrichtenrückblick", der Ereignisse des Weltgeschehens von den Bürgerrechts- und Studentenbewegungen der späten 60er Jahre bis hin zur Flüchtlingswelle in diesem Jahrzehnt mit Meilensteinen aus der VHS-Geschichte verband, musikalisch umrahmt von Stefan Zirkel und "So", die sich für jedes Jahrzehnt einen passenden Song herauspickten. "Der Bildungsauftrag wurde von der ersten Stunde an mit Bravour und Engagement erfüllt", blickte Dr. Feuchter zurück, "Bildung für alle, Bildung vor Ort lautete und lautet heute noch das Motto."

Dabei richtete sich das Angebot immer auch an der gesellschaftlichen Entwicklung aus: Als in Deutschland Frauen arbeiten gehen durften, ohne ihren Mann fragen zu müssen (1977), schuf nicht zuletzt die VHS neue Perspektiven: "Die qualifizierten Abschlüsse waren wichtig für den beruflichen Erfolg zahlreicher Menschen in der Region", sagte Annette Feuchter. Und als die Mengenlehre Einzug in den Mathematik-Unterricht hielt, half man mit dem entsprechenden Angebot "hilflosen Eltern" auf die Sprünge. Schon 1973 gab es nicht nur in Wiesloch und Walldorf, sondern auch in den umliegenden Orten die ersten Kurse: Mit Flötenunterricht, Gymnastik oder Weben ging die VHS auf den Zeitgeist ein.

Befand sich das erste Büro noch im Wieslocher Rathaus, ging es bald in neue Räume im Kulturhaus, und als es auch dort zu eng wurde Ende der 80er ins neue VHS-Zentrum in der Ringstraße, seit 2008 durch eine zweite Geschäftsstelle samt Kursräumen im Alten Rathaus in Walldorf ergänzt. 1981 wurde die "Seniorengemeinschaft Wiesloch-Walldorf" gegründet, die heutige VHS ab 60, um dem "demografischen Wandel pro-aktiv zu begegnen". Später wanderte auch die Kinder- und Jugendkunstschule "Kikusch" unter das Dach der VHS. Wie vielfältig und kreativ deren Angebot ist, zeigte ein unter der Regie von Kikusch-Leiterin Elke Ditton und Gabriele Eisnecker entstandenes Video. Viel Applaus ernteten auch die unterhaltsamen Auftritte der VHS-Kindertanzgruppe (Leitung Anja Keller) und des Stepptanzkurses aus Rauenberg (Leitung Birgit Bender), ehe zum Abschluss die Theatergruppe des Gymnasiums Walldorf unter den Fittichen von Jonas Rehm die hohe Kunst des Improvisationstheaters zeigte. Da war nicht nur für zahlreiche Lacher gesorgt, nach dem abschließenden Wetterbericht durfte sich Annette Feuchter auch über "super Aussichten für die VHS" freuen.

"Unsere VHS wird 50, sieht aber ziemlich frisch aus", beendete Dirk Elkemann den offiziellen Teil, ehe Stefan Zirkel und "So" musikalisch die Regie für den Rest des Abends übernahmen.

Info: Mit der Öffentlichkeit wird das Jubiläum "50 Jahre Volkshochschule Südliche Bergstraße" an zwei Tagen der offenen Tür gefeiert: am 15. Juli in Walldorf und am 8. September in Wiesloch.