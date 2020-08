Dielheim. (seb) Die sich wandelnde Friedhofskultur mit neuen Bestattungsformen mit einem ordentlichen, würdevollen Gesamtbild in Einklang zu bringen: Vor diese Aufgabe sah sich der Gemeinderat im Fall der Friedhöfe in Dielheim und in Horrenberg gestellt. Geprägt sind die veränderten Anforderungen vom nach wie vor steigenden Tendenz zu Urnenbestattungen. Einstimmig befürwortete der Rat ein gärtnerbetreutes Grabfeld auf dem Dielheimer Friedhof.

Vor fast vier Jahren gab es einen ersten Anlauf, hier ein parkähnlich gestaltetes Grabfeld anzulegen. Wie Thomas Heiland von der Genossenschaft Badischer Friedhofsgärtner, die die Grabfeld-Pflege übernimmt, und Gärtnermeister Armin Köhler aus Hoffenheim erläuterten, ist das eine passende Reaktion auf die sich wandelnden Bedürfnisse der Menschen. Sie fühlten sich der kirchlichen Tradition weniger verbunden, wollten Kosten für die Bestattung und Aufwand für die Grabpflege senken: Daher seien "Feuerbestattungen ungebrochen auf dem Vormarsch", so Heiland.

Ähnliche wie Mühlhausen (Bild) hat sich auch die Gemeinde Dielheim für ein gärtnerbetreutes Grabfeld entschieden. Foto: Pfeifer

Und so wurde das Angebot einer abwechslungsreich bepflanzten Fläche mit verschiedenen Bestattungsmöglichkeiten ins Leben gerufen, deren Pflege über die gesamte Ruhezeit die Gärtner-Genossenschaft übernimmt. Als Beispiele zeigte Heiland ähnliche Grabfelder in Mühlhausen, Wiesloch, Walldorf und Wiesental, in Baden gebe es nun gut 400 dieser Grabfelder.

Am damals für das Grabfeld vorgesehenen Platz, an der Mauer Richtung Kriegsstraße, steht allerdings eine stattliche Rotbuche, deren Wurzeln Bestattungen gleich welcher Art erschweren. Den Baum will die Gemeinde natürlich erhalten, also lautete der Vorschlag der Verwaltung, eine Nische im neuen Friedhofsteil, nordwestlich, oberhalb der Friedhofshalle, auszusuchen.

Dem konnte der Rat folgen, nachdem Thomas Heiland auf Klaus Eberles (CDU) Frage erläutert hatte, dass man noch nicht auf die südliche Friedhofs-Erweiterungsfläche, Richtung Hauptstraße, gehen wolle. Man wolle klein anfangen, so Heiland, orientiere sich an den gegenwärtigen durchschnittlichen Bestattungszahlen in der Gemeinde. Die Pflege sei "von Tag eins an notwendig", doch Geld verdiene die Genossenschaft erst mit zunehmender Belegung. Auch Bürgermeister Thomas Glasbrenner meinte, dass man später immer noch erweitern könne, man müsse jetzt beobachten, wie das Angebot angenommen werde.

36 Grabstätten sind auf dem neuen Grabfeld vorgesehen: fünf Sarg- und elf Urnengrabstätten, dazu jeweils zehn für Urnenbeisetzungen am Baum und an der Natursteinmauer. Die Bestattungsfläche ist rund 70 Quadratmeter groß. Ein U-förmiger Weg (25 Quadratmeter ) wird durch das Grabfeld führen und eine Trockenmauer wird innerhalb des U angelegt, was sich wegen des Gefälles dort anbietet.

Neben weiteren Pflanzen soll ein Baum, der ansehnlich, aber nicht zu groß wird, gesetzt werden: Als Möglichkeit nannte Armin Köhler einen Ginkgo, der sich hierzulande wachsender Beliebtheit erfreue und allgemein als Symbol fürs ewige Leben gelte. Köhler erklärte auf Markus Knopfs (CDU) Frage hin, dass man sich nicht nur auf heimische Arten beschränken, sondern offen sein sollte für das, was an den Standort passe und den Geschmack der Menschen treffe.

Bürgermeister Thomas Glasbrenner merkte an, dass die Gemeinde weiter das Belegungsrecht behalte, nur die Pflege falle in die Zuständigkeit der Gärtner-Genossenschaft, die nach dem Kooperationsvertrag mit Dielheim einzelne Verträge mit den Angehörigen der Verstorbenen oder mit Menschen abschließe, die dort bestattet werden möchten.

Von Jaric Krumpholz (SPD) zu den Kosten befragt, erklärte Thomas Heiland, dass man die vorab nur schwer exakt festlegen könne, sie seien aber vergleichbar mit denen in Mühlhausen: Die günstigste Variante einer Sargbestattung für die üblichen 25 Jahre beispielsweise koste insgesamt rund 5000 Euro, ein Urnenreihengrab inklusive Grabmal und Beschriftung mit einer Ruhezeit von 20 Jahren rund 2400 Euro. Ebenso wie Klaus Eberle begrüßte Josef Blum diese neue Bestattungsform: Die Dielheimer sollten schließlich nicht in andere Gemeinden ausweichen müssen.