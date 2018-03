Wiesloch. (liwi) Was in anderen Städten schon seit einiger Zeit durchgeführt wird, hatte nun auch in Wiesloch "Premiere". Die Idee von vier Frauen, mit einer Schlemmer-Aktion auf kulinarisch-vegane Art zu verwöhnen, wurde so gut angenommen, dass es im Bürgertreff am Adenauerplatz (Bütz) zeitweise eng an den Tischen und um das kleine, aber feine Büfett wurde. Von 12 bis 17 Uhr konnten Besucher bei "Vegan in Wiesloch" nach Herzenslust genießen, was diese Küche bietet und schnell feststellen, "dass es richtig toll schmeckt", wie ein Gast erzählte. Er versuchte Linsenbratlinge mit Dill, Salate, Pfannkuchen und "Chili sin Carne", bevor er eine köstliche Apfeltarte und eine Mousse mit Kakao als Nachtisch wählte.

Veranstalter war die vor wenigen Jahren von Silke Brettermann gegründete Vereinigung "Vegan in Wiesloch", die für Interessierte in Wiesloch und Umgebung eine Plattform zum Austausch und gemeinsamen Schlemmen bietet, und über "Revolutionen auf dem Teller" informiert. "Was ist überhaupt vegan?", ist häufig die erste Frage, die gestellt wird. "Ganz einfach", antwortet Axinja Elser. "In der veganen Küche wird auf tierische Produkte verzichtet: Keine Eier, kein Käse, kein Fleisch, keine Milchprodukte und keine tierischen Fette. Dafür alles an pflanzlichen Nahrungsmitteln, Gewürzen, Gemüse, Kartoffeln, Hülsenfrüchten, frischen Kräutern, Ölen, Sojaprodukten, Nüssen, Kakao, Reis, Soja, Hafer- oder Mandelmilch. Neben dem Genuss geht es um die Gesundheit und das Wohlsein von Menschen, Tieren und der Natur".

Axinja Elser hat mit Ayse Bilgrim, Tanja Schättler und Heike Suss über Wochen geplant, organisiert, eingekauft, gekocht und das Büfett für die Schlemmer-Aktion vorbereitet. Dann war es soweit, "vegan in Wiesloch" wurde eröffnet und gleich zu einem Erlebnis. Kommen konnte, wer Lust hatte, aus der eigenen Küche durfte jeder mitbringen, was aus pflanzlichen Zutaten bestand, man rückte an den Tischen zusammen, diskutierte, schlemmte und ließ es sich in der Gemeinschaft gut gehen. Am Büfett wurde nach Herzenslust mal das eine, dann das andere auf den Teller genommen und mit Interesse beobachtet, was an Neuem hereingebracht wurde. Das Lunch- und Kuchen-Büfett war reichlich, schnell stellten selbst hart gesottene Gegner fest, dass nach dem Genuss weder Bauch noch Kopf drücken, das bekannte tiefe Loch nach einem Essen ausbleibt, man sich selbst nach herrlichem Genuss wie ein junger Gott oder eine junge Göttin fühlt, und das Ganze auch noch wunderbar schmeckt.

Schade, dass es aus Unwissenheit immer noch viele Irrtümer über die diese Küche gibt: Dass sie nicht schmeckt, teuer ist und Nährstoffe fehlen. Am besten ist, sie einfach selbst zu probieren und zu schauen, wie man sich dabei fühlt. Rezepte gibt es genug, auch die Gruppe von "vegan in Wiesloch" hat eine ganze Sammlung davon. Das Essen war übrigens kostenlos, dafür eine freiwillige Spende für die Albert-Schweitzer-Stiftung willkommen, nur Getränke mussten bezahlt werden.

"Der Tag war Wahnsinn, die Resonanz überwältigend, selbst Pralinen aus Schokolade und Marzipan wurden mitgebracht", sagt Axinja Elser am Abend, nachdem alles zu Ende war. Weitere Aktionen sind geplant, und wer Interesse am regelmäßigen Stammtisch hat, ist herzlich eingeladen.

Info: Kontakt: E-Mail: kontakt@veganinwiesloch.de