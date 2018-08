Walldorf. (seb) Nur "ein bisschen genervt" haben die Erwachsenen: Als die Hitze während der ersten beiden Wochen des "Urlaubs ohne Koffer" so richtig drückend wurde, "haben wir darauf bestanden, dass sie alle halbe Stunde eine Trinkpause einlegen". Das berichtet Betreuerin Anne Strosny vom Jump augenzwinkernd.

Ansonsten haben die Kinder in der Ferienbetreuung durch die Stadt Walldorf alle Freiheiten. Das Regelwerk rund um Rücksicht und Sicherheit ist kurz und knackig. Die Mottos - "Märchen und Fantasy" oder "Meine Helden" - sind Denkanstöße etwa fürs Basteln oder Schminken, mitmachen muss dabei keiner. Tischtennisplatte, Fußbälle oder auch Stelzen, rotierende Teller und andere Utensilien aus dem Zirkus stehen den Kindern zur freien Verfügung. Auch können sie sich um junge Hühner - Zwergfriesen genauer gesagt - kümmern, sie füttern und kennenlernen, im kleinen Stall ist immer was los. An den Basteltischen können sie ihrer Fantasie freien Lauf lassen. Und überdies haben sie eigene Spiele mitgebracht, Rätseln und Ermitteln sind beispielsweise bei "Werwolf" angesagt. Das Team der Walldorfer Stadtbücherei sorgt mit Lesungen für Spaß und Spannung.

Ob Laufen auf Topfstelzen oder Comiclesen in der Idylle des Walds: Beim "Urlaub ohne Koffer", der Ferienbetreuung der Stadt Walldorf, können die Kinder ganz nach ihren eigenen Ideen aktiv werden. Ein Highlight ist natürlich der Bau eines eigenen Lagers, Bürgermeisterin Christiane Staab war beeindruckt von der Sorgfalt der "Baumeister". Fotos: Lerche

Doch das absolute Highlight ist natürlich das Toben im Wald. Das Gelände an der Reservistenhütte ist umzäunt, aber so weitläufig, dass man das schnell vergisst. Die Kinder schließen sich in kleinen Gruppen zusammen und errichten Lager mit Tüchern und Laken, aber vor allem dem, was die Natur bietet, Äste, Baumstämme, Rinde, Blätter oder Moos. Das Schönste wird in jeder Woche prämiert. Und so verwundert es nicht, dass die meisten nicht nur bis 14 Uhr, sondern gerne bis 17 Uhr bleiben.

In dieser dritten Woche des "Urlaubs ohne Koffer" werden 89 Kinder von der ersten Klasse bis zwölf Jahre betreut, in den Wochen davor waren es mehr als 100. "Der Rekord war im letzten Jahr erreicht, 123 Kinder", berichtet Anne Strosny. Der Bedarf sei - auch wegen des Wegfalls der Hortbetreuung in den Ferien - von Jahr zu Jahr stark gestiegen, ergänzt sie, "als ich 2009 anfing, waren es 45 Kinder". Man könne ausschließlich Walldorfer Kinder annehmen, ergänzt sie.

Weil das Zeltspektakel am 28. August beginnt - und mit den "Waldmenschen" eine eigene Ferienbetreuung anbietet - zieht der "Urlaub ohne Koffer" für die letzten beiden Sommerferienwochen an Wald- und Schillerschule um. Dort bieten sich ebenfalls viele Sport- und Spiel-Gelegenheiten, aber freilich nicht diese Freiheiten: "Das ist das wichtigste", erklärt Jeanette Zeiher vom Jump, "dass die Kinder einfach machen, wozu sie Lust haben. Einige erleben Abenteuer im Wald, andere spielen den ganzen Tag Fußball oder Tischtennis."

Gemeinsam mit ehrenamtlichen Betreuern, überwiegend Schüler und Studenten, und nicht zuletzt dem städtischen Küchenteam hat das Jump-Team ein Auge auf alle Kinder. Aber mit Anordnungen und Vorgaben halten sie sich zurück, so Jeanette Zeiher. Im Gegenteil, essenziell sei, die Kinder ernst zu nehmen und ihren Ideen soweit möglich entgegenzukommen. So wurde der Rahmen einer Spielstadt mit einer eigenen Währung diesmal weitgehend aufgegeben, gerade ums Geld "gab es nur Streit", erzählt Jeanette Zeiher, fast wie im richtigen Leben.

Jeanette Zeiher betont die hervorragende Teamarbeit und das Verantwortungsbewusstsein gerade der jüngeren Betreuer, die vor wenigen Jahren noch selbst beim "Urlaub ohne Koffer" waren: So eine Herausforderung tue ihnen gut.

Beeindruckt zeigte sich Bürgermeisterin Christiane Staab, deren Tochter Antonia am "Urlaub ohne Koffer" teilnimmt. "Niemand sagt: ’Du musst’. Das hier ist eine nicht spürbare Pädagogik." Diese Eigenständigkeit habe ihrer Ansicht nach eine sehr positive Wirkung auf die Kinder. Und hier im Wald komme hinzu, dass sie einen Bezug zur Natur entdecken oder wiederfinden könnten, "der heutzutage bei so vielen Kindern fehlt", betont die Bürgermeisterin. "Sie merken gar nicht, wie naturverbunden sie sind, bis sie den Wald erleben."

Für sie sei auch wertvoll, dass niemand "permanent danebensteht und ’Pass auf’ ruft", die Kinder könnten eigene Erfahrungen machen auch wenn ein Wald nicht ganz gefahrlos sei. "Aber in den 13 Jahren ’Urlaub ohne Koffer’ hatten wir außer einem Armbruch keine größeren Verletzungen", hebt Jeanette Zeiher hervor.

Wer genug vom Spielen im Wald hat, kann beim Walldorfer "Urlaub ohne Koffer" selbstverständlich auch nach Lust und Laune basteln. Foto: Lerche

Das Lagerbauen macht besonders viel Spaß, wie die neunjährige Amelie erzählt. Ihre Freundin Mia (8) mag den Wald und Marie (9) fasst zusammen: "Wir sind sehr gerne in der Natur." Derweil basteln sie an bunten kleinen Schmetterlingen, die sicher zum Superhelden-Motto passen, schließlich gibt es auch Ant-Man, The Wasp und Spider-Man.

In den Handel mit Rindenstücken und Steinen vertieft waren Len und Henri, beide zehn Jahre. Obwohl sie aber "ab Lager" verkauften, bestanden sie auf Festpreisen. Sie zeigten der Bürgermeisterin auch ihre Felder, auf denen bisher noch nichts wächst, aber beispielsweise Eicheln vergraben werden könnten.

Comics und Lustige Taschenbücher hatten es Nele und Léan angetan. Ihre Unterkunft bestand aus einem Laken als Sonnenschutz und war gemütlich eingerichtet mit verschiedenen Baumstämmen zum Sitzen. Andere Lager waren ideenreich verziert - dafür sorgten die Mädchen, während die Jungs den Boden gründlich fegten. Die Bürgermeisterin fand viel zum Schmunzeln und zeigte sich vom Elan der Kinder beeindruckt. Gemeinsam mit Jeanette Zeiher berichtete sie von der positiven Resonanz in den vergangenen Jahren, der Kinder ebenso wie der Eltern. "Ein derart umfassendes Ferienangebot wissen sie zu schätzen, das findet man nicht oft."