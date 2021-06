Region Wiesloch. (obit/seb/stoy/tt) Die Integrierte Leitstelle des Kreises in Ladenburg hatte angesichts der Sturm-, Starkregen- und Hagelwarnungen Dienstagnachmittag vorsorglich das "Unwettermodul" angeordnet: dass vorsorglich alle Feuerwehrhäuser besetzt werden sollten.

In Wiesloch waren 20 Einsatzkräfte präsent, in Baiertal und Frauenweiler jeweils zehn, wie Stadtbrandmeister Peter Hecker berichtete. Glücklicherweise stellten sich das Unwetter als weniger schlimm als befürchtet heraus. In Frauenweiler gab es laut Hecker vier Einsätze wegen herabgestürzter Äste und einem morschen Baum, der umgefallen war. In Altwiesloch war ebenfalls ein Baum auf einen Radweg gefallen. In der Wieslocher Ringstraße hatte es einen Bauzaun umgeworfen, Äste und morsches Holz lagen auch auf der Kreisstraße von Baiertal in Richtung Dielheim, nahe der Etten-Leur-Halle. "Das war alles leicht zu entfernen", so Hecker.

In Walldorf mussten die Feuerwehrleute einen umgestürzten Baum beseitigen, wie Feuerwehr-Kommandant Frank Eck der RNZ auf Nachfrage bestätigte. Der Baum war durch das Unwetter auf die Fahrbahn der Heidelberger Straße in der Nähe des Schwimmbades gestürzt. Die Wehrleute zersägten den Stamm und räumten die Straße wieder frei. Nach etwa 20 Minuten sei der Einsatz beendet gewesen. Auch in Walldorf wurde aufgrund der Unwetterlage die Wache besetzt, auch ein Lagezentrum wurde für den Notfall eingerichtet. 40 Feuerwehrfrauen und -männer waren in Bereitschaft.

Aus Dielheim meldete Feuerwehrkommandant Günter Miksch "nur einen vollgelaufenen Keller". Die Gesamtgemeinde sei glimpflich davongekommen. Mehr Einsätze hatten die Wehrleute in Mühlhausen und Rettigheim abzuarbeiten, wie der Mühlhausener Kommandant Alexander Krotz berichtete. So mussten dort auch umgestürzte Bäume beseitigt sowie in Rettigheim vollgelaufene Keller ausgepumpt werden.

In Rauenberg wurde die Feuerwehr zu einem umgestürzten Baum am Angelbach gerufen: Dieser war auf den Zaun des Eselgeheges des Tierparks gefallen und musste kleingesägt werden. An der Kreuzung von Wieslocher Straße, Hauptstraße, Malschenberger Straße und Rotenberger Straße kam es zudem laut Abteilungskommandant Julian Haupt zu einer Straßenunterspülung, die abgesichert werden musste.

In St. Leon-Rot waren die Feuerwehrleute im Einsatz – im Ortsteil Rot allein schon sechs Mal, wie Marco Knopf berichtete. "Bei jedem Einsatz war der Keller mit Wasser vollgelaufen", so der stellvertretende Kommandant. In St. Leon blieb es ruhiger, hier mussten die Feuerwehrmänner und -frauen nur ein Mal ausrücken. Wie Marco Lehn von der Feuerwehr St. Leon erklärte, war die Unterführung unter der Autobahn A 5 zwischen den Ortsteilen mit Wasser vollgelaufen. "Es war nichts Spektakuläres, wir haben die Situation kontrolliert und gewartet, bis das Wasser wieder abgelaufen ist", so Lehn. In der Nachbargemeinde Malsch hingegen habe es keinen Einsatz gegeben, so Kommandant Michael Würth.