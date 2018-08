Walldorf. (pol/mare) Bei einem Zusammenstoß zwischen einem Autofahrer und zwei Fahrradfahrern wurden am Mittwochnachmittag zwei Menschen verletzt. Das teilt die Polizei mit. Ein 42-jähriger Ford-Fahrer war kurz vor 13 Uhr auf der Josef-Reiert-Straße in Richtung Kreisverkehr Rennbahnstraße unterwegs. In einer Kurve geriet er in den Gegenverkehr und stieß mit zwei entgegenkommenden Radfahrern im Alter von 22 und 30 Jahren zusammen.

Bei dem Zusammenstoß wurde der 22-jährige Radfahrer leicht verletzt, der 30-Jährige erlitt schwerere Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus eingeliefert, wo er stationär aufgenommen wurde. Bei der Unfallaufnahme bemerkten die Beamten Alkoholgeruch im Atem des 42-Jährigen. Ein Test ergab einen Wert von mehr als 0,6 Promille. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen.

Update: 11.20 Uhr, 23. August