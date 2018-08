Walldorf. (pol/mare) Bei einem Zusammenstoß zwischen einem Autofahrer und zwei Fahrradfahrern wurden am Mittwochnachmittag in Walldorf zwei Menschen schwer verletzt. Das teilt die Polizei mit.

Ein Ford-Fahrer war kurz vor 13 Uhr auf der Josef-Reiert-Straße in Richtung Kreisverkehr Rennbahnstraße unterwegs. In einer Kurve geriet er in den Gegenverkehr und stieß mit zwei entgegenkommenden Radfahrern zusammen. Beide Fahrradfahrer erlitten dabei schwere Verletzungen und wurden in Krankenhäuser eingeliefert.

Die Hintergründe des Zusammenstoßes sowie der Unfallablauf sind derzeit noch unklar. Die weiteren Ermittlungen der Polizei hierzu dauern an.