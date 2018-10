Malsch. (heb) Mitten im Ort, in der Zehntscheuer, hat die Gemeinde dem Arbeitskreis Asyl einen Treffpunkt für die Integrationsarbeit zur Verfügung gestellt. Donnerstags ab 18 Uhr sind alle Malscher Bürger zu zwanglosem Beisammensein, Lesestunden, Spieleabenden und Meinungsaustausch in die Dachräume der Gemeindebücherei eingeladen.

Zum ersten Treffen begrüßt Integrationsbeauftragte Selina Kappings zahlreiche Gäste im gemütlichen Ambiente bei Wein und Laugenstangen. An durch den Raum gespannten Fäden hängen Informationen und Fotos, die einen Eindruck von den vielfältigen Aktivitäten des Arbeitskreises vermitteln.

Der "Treffpunkt Zehntscheuer" ist offen für alle Bürger, egal woher sie kommen oder welche Nationalität oder Religion sie haben, betont die Integrationsbeauftragte. Besonders für die Menschen, die im Gewerbegebiet beim Bahnhof wohnen, sei die Integration in die Gemeinde bisher schwierig.

"Daher war die Frage: Wie können wir eine Begegnungsmöglichkeit im Ort schaffen?", so Kappings. Sie lobt die große Hilfsbereitschaft der Ehrenamtlichen, die - unterstützt von der Gemeinde - Hilfe bei Behördengängen, Arztbesuchen und bei der beruflichen Ausbildung bieten, Deutsch unterrichten und Veranstaltungen und Fahrradtouren organisieren.

Die Malscher Bürger sind sehr engagiert, sagt auch Yonas Tesfamichael, der sich freut, dass so viele gekommen sind. Die Reise nach Deutschland, die andere Kultur, die Sprachbarriere - vor dem Hintergrund der Schwierigkeiten, mit denen sich die Geflüchteten herumschlagen, wirbt der Integrationsmanager für Geduld. Zumal die Leute beim Bahnhof isoliert wohnen. "Manche Geflüchtete sind viel mit sich selbst beschäftigt, sie brauchen Zeit und Motivation", sagt Tesfamichael, der selbst aus Eritrea stammt.

Rund zwanzig Aktive engagieren sich im Arbeitskreis Asyl, der aktuell 27 Geflüchtete betreut. Rita Rusnyak ist eine von ihnen. "Ohne sie würde uns die Arbeit über den Kopf wachsen", sagt der Integrationsmanager, drückt freundschaftlich ihren Arm und fügt hinzu: "Du hilfst halt viel."

Zwar wurde die Gemeinschaftsunterkunft des Kreises im Malscher Gewerbegebiet im Juli geschlossen, dennoch wohnen jenseits der Bahnlinie noch 16 Eritreer in einem Haus der Gemeinde - die meisten zu viert in einem Zimmer. Rusnyak spricht von schlechten Bedingungen für die Integration. "Es fehlt die Anbindung an die Gemeinde, deshalb wollen wir die Leute ins Dorf holen", sagt sie. Ein Bewohner berichtet über die Verhältnisse dort: "Es ist immer laut. Einer hört Musik, ein anderer telefoniert, man kann gar nicht lernen."

Als Mitglied des Arbeitskreises Asyl engagiert sich Alexander Sendler für einige der Afghanen, die in der Gemeinschaftsunterkunft des Kreises gelebt hatten. Obwohl sie zum Teil auf verschiedene Kommunen im Rhein-Neckar-Kreis verteilt wurden, hält er weiter den Kontakt. "Es gibt für uns viele Baustellen, die Leute haben mit einzelnen Mitarbeitern in den Behörden große Schwierigkeiten", sagt er.

So habe ein junger Mann, dem es gelungen war, einen Ausbildungsplatz zu erhalten, in ungenügender Kenntnis der bürokratischen Wege einen Verfahrensfehler bei der Antragstellung zur Duldung begangen, was ein sofortiges Ausbildungsverbot zur Folge hatte. Dank der Mitwirkung von IHK, IWK, des Flüchtlingsrats und der Diakonie konnte beim Regierungspräsidium eine befristete Rücknahme des Ausbildungsverbots erreicht werden.

Auch die Kommunikation scheint mitunter schwierig, etwa wenn ein Ansprechpartner in der Ausländerbehörde einfach nicht erreichbar ist. "Das ist für eine Behörde untragbar, Anfragen derart abzublocken", ärgert sich der Flüchtlingshelfer. "Und dann sagen sie dauernd, wie gut es ist, dass wir die Ehrenamtlichen haben."

Aber es gibt auch Erfolgsgeschichten: Der Afghane Hossein Jafari wohnt bei Alexander Sendler im Haus. Seit zwei Jahren lebt er in Malsch, ist sehr aufgeschlossen und spricht gut deutsch. Von sich aus erzählt er, dass er in einer Gießerei Schicht gearbeitet und "nebenbei" Deutschkurse besucht habe. Er habe nette Kollegen und einen netten Chef, sagt Jafari. Der Chef wollte ihn als Mitarbeiter behalten und habe ihm einen Ausbildungsplatz als Fachlagerist angeboten.