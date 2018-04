Wiesloch. (hds) Am Ende erklang einfühlsam und getragen der zweite Satz des Streichquintetts in C-Dur von Franz Schubert, seinem Lieblingskomponisten, vorgetragen vom Quartett „Eliot“ und Bettina Kessler. Bei der Trauerfeier zum Gedenken an Dr. Heinz Schmidt-Rohr, der im 96. Lebensjahr am 21. März verstarb, nahmen in der evangelischen Stadtkirche seine Familie, viele Wegbegleiter sowie Vertreter von Institutionen und zahlreiche Bürger Abschied vom beliebten und engagierten Ehrenbürger.

In seiner einführenden Ansprache hob Pfarrer Dr. Andreas Plaschke hervor, man habe einen Menschen nach einem langen und erfüllten Leben verloren, der auf seinem Lebensweg stets die Familie im Mittelpunkt gesehen habe. Er habe in seiner Ehefrau Gisela stets eine wertvolle Partnerin gehabt, die ihm den Rücken frei gehalten habe. Plaschke ließ das Leben von Heinz Schmidt-Rohr Revue passieren und hob die wichtigsten Stationen hervor. Er erzählte von dessen Sportbegeisterung – Tennis und Skifahren standen dabei besonders hoch im Kurs – und erwähnte das ehrenamtliche Engagement des Verstorbenen auf den unterschiedlichsten Ebenen. Nach der 1956 geschlossenen Ehe kamen insgesamt fünf Kinder zur Welt, inzwischen gehören zwölf Enkel und zwei Urenkel zur Familie.

Als ein „großes Vorbild für unsere Stadt“ bezeichnete Wieslochs Oberbürgermeister Dirk Elkemann den einstigen Kinderarzt und Stadtrat. Sein unermüdlicher Einsatz für das Gemeinwohl habe ihn ausgezeichnet. Schmidt-Rohr habe kleine, aber vor allem große Spuren in der Stadt hinterlassen. Elkemann erinnerte an die langjährige kommunalpolitische Tätigkeit für die Freien Wähler und sein ehrenamtliches Engagement, vor allem für die Lebenshilfe in der Weinstadt, die er mitbegründet hatte. Als sein größtes Glück habe er seine Ehefrau Gisela und seine Kinder gesehen. „Er hat viel für unsere Stadt getan und hat sich stets zu Wiesloch bekannt“, so der Oberbürgermeister.

Sein Wirken für die Lebenshilfe würdigte die Vorsitzende der Einrichtung, Katharina Ebbecke. „Ohne ihn gäbe es uns vielleicht nicht oder zumindest nicht in der Ausrichtung, in der wir heute arbeiten können“, unterstrich sie. Schmidt-Rohr zählte 1963 zu den Mitbegründern der Lebenshilfe. „Wir trauern um unseren Ehrenvorsitzenden und Mentor, für den Inklusion bereits eine Selbstverständlichkeit war, als es dieses Wort im Sprachgebrauch noch nicht gab.“ Vieles, was die Lebenshilfe in den zurückliegenden Jahrzehnten aufgebaut habe, trage seine Handschrift. Man verliere jetzt einen Menschen, der vor allem Jüngeren stets eine Chance gegeben habe. „Er hat uns machen lassen“, so Katharina Ebbecke und habe niemals mahnend den Zeigefinger gehoben, wenn mal ein Fehler geschehen sei. „Seine Hartnäckigkeit und seine oftmals liebevolle Sturheit hat uns stets bei der Umsetzung unserer Ziele geholfen“. Katharina Ebbecke sprach auch Dank an die Ehefrau aus, die stets Verständnis für die Arbeit ihres Mannes aufgebracht habe.

Dr. Jörg Flender, der Vorsitzende des Tennisclubs Rot-Weiß Wiesloch, bezeichnete Heinz Schmidt-Rohr als engagierten Sportsmann, Vorstandsmitglied und Präsidenten. Er sei selbst nach seiner aktiven Zeit dem Verein stets treu verbunden geblieben. In einer direkten Ansprache an ihren toten Vater bezeichnete Tochter Dorothea, die für die Familie des Verstorbenen gedachte, ihn als einen Menschen, für den die Familie stets ein wichtiger Faktor gewesen sei. „Wir, die fünf Kinder, Enkel und Urenkel, sind inzwischen eher ein Haufen seltener Vögel, die Tür bei dir stand aber stets offen. Für uns bist du, lieber Papa, eine Person, die einen Humanisten und Romantiker in sich vereint.“ Toleranz in vielen Auseinandersetzungen habe seinen Weg gekennzeichnet. „Du hast stets die gesteckten Ziele mit Beharrlichkeit verfolgt und bist – deinem eigenen Wunsch entsprechend – fernab eines Krankenhauses im heimischen Domizil gestorben. Du hast nunmehr deine Ruhe und deinen Frieden gefunden.“

Die Beerdigung von Heinz Schmidt-Rohr findet im engsten Familien- und Freundeskreis statt.