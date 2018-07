Rund um Wiesloch/Walldorf. (rnz) Es war am Freitagabend die Attraktion schlechthin: Die längste totale Mondfinsternis des 21. Jahrhunderts zog überall die staunenden Blicke auf sich. Ein ähnliches Ereignis wird erst wieder an Silvester 2028 zu bewundern sein, eine drei Minuten längere Mondfinsternis sogar erst am 9. Juni 2123.

Neugierige Beobachter betrachteten etwa am Rand des Wieslocher Gerbersruhparks Szenen des 103 Minuten dauernden Phänomens, in dem der Schatten der Erde den Vollmond in eine Jahrhundert-Finsternis tauchte und sich dieser spektakulär kupferrot verfärbte. Gut zu sehen war der Blutmond auch von Rot aus sowie zwischen Baiertal und Schatthausen. Auch hat sich auch noch der extrem helle Planet Mars hinzugesellt.