Selbst das regnerische Wetter konnte die Besucher nicht davon abhalten, am ersten Advent in großer Zahl ins Tom-Tatze-Tierheim zu kommen. Foto: Pfeifer

Walldorf/Wiesloch. "Ich bin morgens aufgewacht und sah den Regen. Mein erster Gedanke: Oh nein, nicht heute!" So beschrieb Karin Schuckert, Leiterin vom Tom-Tatze-Tierheim, ihren Morgen. So wie ihr ging es auch allen Kollegen und dem Vorstand des Tierschutzvereins Wiesloch/Walldorf. Dieser hatte nämlich zur Tierweihnacht ins Tierheim eingeladen. Die Besucher hielt das Wetter allerdings nicht ab und sie kamen in Scharen.

Besonders freuten sich alle, wenn ehemalige Tierheimbewohner mit ihren neuen Besitzern zu Besuch kamen. Die Tierschutzjugend hatte gleich am Eingang einen eigenen Stand und verstand es, die Besucher in Adventsstimmung zu versetzen. Die selbst gemachte vegane Seife war im Nu ausverkauft. Man sah es Volker Stutz, dem Vorsitzenden, deutlich an, wenn er die Gäste am Eingang in Empfang nahm, er war stolz auf die engagierten Jugendlichen. "Die Mädels begeistern mich immer wieder. Sie sind mit so viel Freude und Engagement dabei. Schauen Sie doch selbst, sie verkaufen nicht nur einfach, sondern sie reden mit den Leuten und klären sie auf. Alles, was sie tun, tun sie aus Überzeugung. Es ist einfach Wahnsinn. Auch, wie viele Menschen sich bei dem Wetter auf den Weg zu uns machen."

Tatsächlich füllte sich das Tierheim gleich zur Öffnung um 13 Uhr. Die ersten Besucher liefen gezielt zum Weihnachtsmarkt, den das Kreativteam liebevoll hergerichtet hatte. Manch ein Besucher fragte, welches Geschäft für diesen Raum verantwortlich ist. Es sind aber fünf Damen, die das Kreativteam bilden und sich das ganze Jahr über in den Vorbereitungen befinden. Es lohnte sich. Zwischendurch gab es fast kein Durchkommen mehr.

Das Fest war das letzte in diesem Jahr und gab dem Jahr einen schönen Abschluss. Die Catsitters leisteten nicht nur bei der Kuchenausgabe Unterstützung, sie hatten auch eine Spende in Höhe von 3500 Euro dabei. Dieses Geld wird ganz dringend benötigt. Volker Stutz zeigte den Gästen, was unvermeidlich im nächsten Jahr angegangen werden muss. Er bat sie darum "uns bei den Renovierungsarbeiten im Tom-Tatze-Tierheim zu unterstützen. Das Tierheim ist mittlerweile über 21 Jahre alt und die Sanierung ist dringend notwendig. Die Maßnahme wird insgesamt mindestens 100.000 Euro kosten. Da wir selbst nicht in der Lage sind, diesen Betrag aus eigener Kraft aufzubringen, sind wir auf der Suche nach Finanzierungsmöglichkeiten." Wie notwendig die Sanierung des Hundeaußen- und Hundeinnenbereichs ist, davon konnten sich die Besucher ein Bild machen.

"Der heutige Tag hat gezeigt, wie groß die Unterstützung aus der Bevölkerung ist. Das spornt uns alle an, mit voller Kraft weiterzumachen und unseren Tieren damit eine schöne Zukunft zu sichern."

Info: An allen Adventssonntagen von 14.30 bis 17 Uhr hat der Weihnachtsmarkt im Tierheim geöffnet.