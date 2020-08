St. Leon-Rot. (RNZ/rl) Ein 52-jähriger Mann starb bei am späten Samstagvormittag in St. Leon-Rot. Gegen 11 Uhr bemerkten Zeugen an der Wasserskianlage des St. Leoner Sees, einen im Wasser treibenden Körper. Mehrere Mitarbeiter der DLRG brachten den 52-Jährigen an Land und versuchten ihn zu reanimieren. Leider ohne Erfolg. Gegen 12 Uhr starb der 52-Jährige, der laut Polizeibericht aus Waldbronn stammen soll.

Foto: Einsatz-Report 24

Die Todesursache ist noch unklar. Möglich sind ein Unfall, ein Sturz oder ein medizinischer Notfall. Die Kriminalpolizei Heidelberg ermittelt. Nach Untersuchung der Wasserskianlage hat die Polizei einen technischen Defekt oder ein Verschulden der Betreiber ausgeschlossen. Die Anlage wurde zwischenzeitlich wieder freigegeben.

Am Sonntagnachmittag kam es gegen 16.45 Uhr zu einem weiteren Badeunfall. Zeugen sahen, dass ein Schwimmer im See untergegangen war und retteten ihn kurz darauf aus dem Wasser. Erneut rückte ein Großaufgebot an Einsatzkräften an. Auch die Feuerwehr und die DLRG waren alarmiert.

Diesmal ging der Zwischenfall glimpflich aus: Wie der Notarzt vor Ort mitteilte, soll es der Person den Umständen entsprechend gut gehen.

Info: Sachdienliche Hinweise zum Geschehen am Samstag erbittet die Kriminalpolizeidirektion Heidelberg unter der Telefonnummer 0621/174-4444.

Update: Sonntag, 9. August 2020, 17.45 Uhr