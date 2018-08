Walldorf. (kvs) Für viele ist er ein fester Termin im Sommerkalender - der musikalische Bücherflohmarkt des Tierschutzvereins Wiesloch/Walldorf. So war es nicht verwunderlich, dass bereits um 11 Uhr die ersten Leseratten ungeduldig vor der Tür des Tom-Tatze-Tierheims warteten. Eine große Anzahl gespendeter Bücher lud zum Stöbern und Kaufen ein. Vom mehrbändigen Lexikon über Kochbücher, Reiseführer und Kinderbücher aller Art bis hin zu Romanen verschiedenster Gattung und Vampirgeschichten war so ziemlich alles vertreten. Da war kein Lesewunsch, der offen blieb.

Bei strahlendem Sonnenschein und hochsommerlichen Temperaturen zog sich mancher mit seinen erstandenen "Kostbarkeiten" in die aufgestellten Festzelte zurück, um sich gleich in die literarischen Welten zu vertiefen.

Für abwechslungsreiche vegetarische Gerichte und ausreichend Getränke war gesorgt. Foto: Von Splényi

Doch nicht nur fürs Auge war etwas geboten. Volker Stutz, erster Vorsitzender des Tierschutzvereins, und Karin Schuckert, Tierheimleiterin, hatten gemeinsam mit ihrem Team dafür gesorgt, dass es auch musikalisch etwas für die Ohren gab. Charly Weibel, einer der bekanntesten Mundartsänger der Kurpfalz, sorgte mit seinen Liedern mal für nachdenkliche, mal heitere oder besinnliche Stimmung. Mit viel Witz und Humor nimmt er die kleinen Dinge des Alltags aufs Korn: bei einem Blick in den Kleiderschrank seiner Frau (De Schrank vun meine Froh) oder einem Treffen auf dem Friedhof (Uffem Friedhouf).

Was wäre ein Mundartkonzert ohne "The Scones - Little Kurpfalz Cover Band". Helmut Dörr und Jürgen Köhler, die seit 2013 als akustisches Duo zusammen singen, nutzen ihre Bekanntheit für verschiedene soziale Projekte. Beim Bücherflohmarkt gehören sie zum festen Künstlerstamm. Ihre Coverversionen zum Beispiel von "Let it be" der Beatles oder "Leaving on a Jetplane" von John Denver, bei denen sie die englischen Originaltexte mit eigenen Texten in "Muddersprooch" mixen, sind eine einzigartige Mischung.

Charly Weibel und "The Scones - Little Kurpfalz Coverband" sorgten für die perfekte musikalische Unterhaltung. Foto: Von Splényi

Eine schöne, aber technisch noch nicht ganz ausgereifte Idee war eine kleine Lesung aus den "Geschichten aus 50 Jahren Tierschutz". Und da passiert so einiges; mal Trauriges, mal Lustiges. Mit Lesungen aus diesem Buch sind die Mitarbeiter des Tierheims auch in Altenheimen unterwegs.

Ein echter Kracher, unter anderem von der Lautstärke her, war der gemeinsame Auftritt von Helmut Dörr, Jürgen Köhler, Charly Weibel, Andreas Offermann (Bass) und Jochen Rautenstrauch (Schlagzeug) als - "The Scones in Rock". Zunächst schlugen sie die sanften Töne mit "Ein Herz aus Gold", "Die Lichter im Dunkeln" und Lennons "Imagine" an, bevor dann mit der Rockversion von Weibels "Uffem Friedhouf" ein bisschen Wacken-Festival-Sound nach Walldorf geholt wurde.

Zum Schluss gab es dann noch eine echte Überraschung und Premiere. "The Scones in Rock" traten gemeinsam mit Sten & Tara auf die Bühne. Nachdem Helmut Dörr und Jürgen Köhler vor kurzem gemeinsam mit Sten & Tara schon einen ersten Auftritt als akustisches Quartett hatten, war dies ein rockiger Abschluss des Nachmittags.

Selbst hungern und dursten musste niemand an diesem Sommernachmittag. "Your smile catering" aus Wiesloch hatte, wie konnte es in einem Tierheim anders sein, für abwechslungsreiche vegetarische Gerichte und ausreichend Getränke gesorgt. Da die Künstler und der Caterer auf ihre Einnahmen verzichteten, kommt der Erlös des Nachmittags einschließlich der Buchverkäufe komplett den Bewohnern des Tierheims zugute.