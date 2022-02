Walldorf. (agdo) Die zweieinhalb Jahre alte Lina kam beim Betrachten der Tiere aus dem Staunen nicht heraus. Besonders beeindruckt war sie von einem Pfau und von den Kühen. Gestern war sie mit ihrer Familie zu Besuch im Walldorfer Tierpark. Dieser öffnete am Freitag eingeschränkt für Besucherinnen und Besucher.

Zunächst hat der Tierpark freitags, samstags und sonntags, jeweils von 11 bis 17 Uhr, geöffnet. Wer den Tierpark betritt muss einen entsprechenden 2G-Nachweis (geimpft, genesen) vorlegen, für Kinder und Schüler gilt die entsprechende Landesregelung. Kontrolliert wird der Einlass am Haupteingang von einem Sicherheitsunternehmen.

Die ersten Besucher standen bereits 20 Minuten vor der offiziellen Öffnung vor der Pforte und freuten sich darauf, durch den Park zu flanieren. In der ersten Stunde kamen bereits 18 Besucher in den Tierpark. "Es war mir wichtig und eine Herzensangelegenheit den Tierpark zu öffnen", sagte Bürgermeister Matthias Renschler. Die Kinder hätten in der Corona-Zeit genügend Einschränkungen gehabt und in den vergangenen Jahren auf vieles verzichten müssen.

Seit November vergangenen Jahres war der Tierpark, der als zoologische Einrichtung gilt, geschlossen. Da der Eintritt zum Park frei ist und es keine Kasse gibt, konnte bislang der Impfnachweis nicht kontrolliert werden. Daher haben auch die zahlreichen Tierparks in der Umgebung, die im Gegensatz zur Walldorfer Einrichtung rein ehrenamtlich geführt werden, derzeit noch geschlossen.

In der Zwischenzeit sei alles wie gehabt für die Tiere gelaufen, berichtete David Högerich, der Leiter des Eigenbetriebs Wohnungswirtschaft der Stadt Walldorf, dem der Tierpark unterstellt ist. Allerdings ohne Besucher. Gepflegt wurden die Tiere von den Mitarbeitenden. An die Besucher müssen sich die tierischen Bewohner deshalb wohl erst wieder gewöhnen, denn die vergangenen Monate war es doch recht still in ihrem Domizil. Der Eindruck am ersten Öffnungstag war, dass sich die Tiere über die Besucher freuten: Neugierig schauten etwa die Kühe, wer da am Zaun steht und der umher schleichende Pfau schien ganz froh zu sein, endlich wieder bewundert zu werden.

Während die zweieinhalb Jährige Lina mit ihrer Familie durch den Park flanierte, war die vierjährige Lea von den Kaninchen überaus angetan. Auch von den Kühen sei sie beeindruckt, erzählte sie, diese seien so groß. Die Kühe schienen gestern bei den Kleinen einen besonderen Eindruck hinterlassen zu haben. Leas Vater erzählte, dass sie aus Altlußheim kommen und regelmäßig im Walldorfer Tierpark zu Besuch seien. Das der Tierpark wieder geöffnet habe, sei für die ganze Familie ein "großes Glück." Am morgigen Sonntag wolle die Familie wieder zu Besuch sein.