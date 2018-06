Bald werden die beiden Eselinnen Linda und Laura in ihren neuen Stall im Rauenberger Tierpark einziehen dürfen. Foto: Kloé

Rauenberg. (oé) Linda und Laura dürfen sich freuen. Die beiden Eselinnen können bald in ihren neuen Stall einziehen. Am Samstag fand im Rauenberger Tierpark der erste Spatenstich für den Bau des neuen Eselshauses statt.

Für den Tierpark mit seinen über 100 Tieren ist die lang ersehnte Realisierung dieses Projekts ein Meilenstein und zugleich die "größte Investition" der letzten Jahrzehnte, wie Timo Teufert betonte. Er ist der Vorsitzende des "Vereins der Vogelfreunde", der den Tierpark betreibt.

Inklusive Bodenplatte muss der Verein für das Fertighaus rund 60.000 Euro aufwenden. Die Summe ist dem Vorsitzenden zufolge fast komplett finanziert, dies dank eines Zuschusses von 10.000 Euro der Stadt Rauenberg und dank vieler Spenden und Aktivitäten wie Sammlungen, Feste und eine Baustein-Aktion, die der Verein initiierte, um den Eigenanteil von 50.000 Euro aufbringen zu können. Das Gebäude dient künftig nicht nur als Stall für die beiden Esel, dort wird auch die Werkstatt sowie ein Heu- und Strohlager untergebracht, außerdem wird eine zeitgemäße Wasserversorgung installiert.

Teuferts Dank galt allen, die mit "großen und kleinen Beträgen" zur Finanzierung des Projekts beigetragen haben, vor allem natürlich der Stadt für deren Zuschuss und auch den beteiligten Handwerkern. Eine Person hob Timo Teufert dabei besonders hervor: den Vereins-Schatzmeister Edmund Berger, der das ganze Projekt "federführend betreut".

Der Vorsitzende zeigte sich stolz, dass die Vogelfreunde "als kleiner Verein" dieses Vorhaben stemmen konnten. Angesichts der Größenordnung sei es vielleicht auch verständlich, warum die Umsetzung ihre Zeit in Anspruch genommen habe. Ursprünglich hatte man eigentlich nur das Eselsgehege ein wenig erweitern wollen.

Bald stellte sich jedoch heraus, dass der alte Eselsstall marode war und nicht erhalten werden konnte. Ein massiver Neubau erwies sich als nicht finanzierbar. Zum Glück fand man eine Lösung in Fertigbauweise mit Holz.

Aber nicht nur die Finanzierung war dem Vereinsvorsitzenden zufolge "eine Herausforderung", das galt auch für den Genehmigungsprozess. Zuletzt mussten noch einige bürokratische Hürden bei der Entsorgung des Abbruchmaterials genommen werden, weshalb man dem Zeitplan "ein bisschen hinterherhinkt", wie Timo Teufert meinte. Ende Juni soll es mit den Bauarbeiten aber richtig losgehen. Dank der Fertigbauweise ist dann mit einer zügigen Fertigstellung zu rechnen.

Bürgermeister Peter Seithel sprach dem Vogelverein seinen "großen Glückwunsch" zum Start des Projekts aus, das für den Tierpark eine Leuchtturm-Funktion habe - dies auch deshalb, weil so viele Menschen beim Zustandekommen mitgeholfen hätten.

Der Bürgermeister lobte den "harten Kern" der Aktiven ebenso, wie die vielen Helfer und Privatpersonen, die mitarbeiten und den Aktiven zur Seite stehen. So entwickle das Projekt "eine Strahlkraft" für den Tierpark, der nach wie vor ein fester Anlaufpunkt für die Bevölkerung sei und "sehr gerne besucht" werde.

Die beiden Abgeordneten Lars Castellucci und Karl Klein (3. u. 4. v. re.) setzten zusammen mit Bürgermeister Peter Seithel (Mitte), dem Vogelvereins-Vorsitzenden Timo Teufert (6. v. re.) und der Bürgermeister-Stellvertreterin Christiane Hütt-Berger (7. v. re.) den ersten Spatenstich für das neue Eselhaus im Rauenberger Tierpark. Foto: Kloé

Das merkte man auch am Morgen des Spatenstichs. Auf dem Tierparkgelände tummelten sich viele Kinder, die mit ihren Eltern gekommen waren, und auch Bewohner des Seniorenheims "Haus Melchior" genossen die entspannte Atmosphäre. An der kleinen Zeremonie nahmen außerdem die beiden Abgeordneten Dr. Lars Castellucci (SPD) und Karl Klein (CDU) sowie eine Reihe von Rauenberger Stadträten teil.

Das neue Eselhaus ist zwar das größte und auch wichtigste Projekt im Rauenberger Tierpark, aber beileibe nicht das einzige, wie Timo Teufert berichtete. So wird parallel auch am Waschbären-Gehege gebaut (das einen Wasserlauf erhalten hat), außerdem hat der Gemeindebauhof in den zurückliegenden Tagen den alten "Tierpark-Express" (ein Spielgerät aus ehemaligen Kanalrohren) abgestrahlt, um ihm einen neuen Anstrich zu geben.

Auch der Tierbestand mit seinen rund 30 verschieden Arten hat in letzter Zeit Zuwachs erhalten. Das im letzten Jahr verstorbene Gründungsmitglied Hermann Greulich hat dem Tierpark fünf Stück Damwild vermacht, die nun die Herde des Tierparks vergrößern und auch für die nötige "Blutauffrischung" sorgen.