Wiesloch. (seb) Wie können die Flächen wirtschaftlich, effizient und schnell aktiviert werden? Dieser Frage widmete sich der Wieslocher Technik- und Umwelt-Ausschuss jetzt im Fall der Gebiete "Neues Sträßel/Am Schwimmbad" sowie "Oberer und Unterer Sandpfad" zwischen Wiesloch und Frauenweiler. Einhellig wurde beschlossen, das Stadtentwicklungsbüro KE der Landesbank Baden-Württemberg mit einer Machbarkeitsstudie über Wohn- und Gewerbeareale zu beauftragen, auch wenn einige Fragen noch offen sind. Im Haushalt sind insgesamt 25.000 Euro dafür eingestellt.

Zur Herausforderung wird das Vorhaben zunächst, weil die Grundstücke auf den insgesamt 25 Hektar größtenteils in privater Hand sind, insgesamt gibt es 235 Eigentümer. Die Verkaufsbereitschaft wurde noch nicht erkundet - das soll (entgegen Vorschlägen aus dem Ausschuss) erst geschehen, wenn der gesamte Gemeinderat sich für eine Strategie zur Flächenentwicklung entschieden hat.

Ernst Kellermann und Benno Haberkorn von KE erläuterten, dass sich das Büro grundsätzlich auf Betreuung und Steuerung der Entwicklung beschränken könnte, aber zudem auch anbietet, die Erschließung zu übernehmen und als Investor aufzutreten - die gute Infrastruktur dort macht die Anbindung an Straßen und Versorgungsleitungen günstig, schon von daher zeigte man sich bezüglich der Wirtschaftlichkeit zuversichtlich. Es drehe sich alles um einen konkurrenzfähigen Preis für die fertigen Bauplätze, so Kellermann. Zu den Aspekten, die gut abgewogen werden müssen, gehören mögliche Überschüsse, die der Stadtkasse zugutekommen, aber auch finanzielle Risiken. All dies könne man, so Kellermann, schon im Vorfeld untersuchen und detailliert darlegen.

Bis Juli soll die Studie fertig sein, noch vor der Sommerpause könnte der Gemeinderat also den Beschluss fassen, sodass bis November geklärt werden könnte, welche Grundstückseigentümer verkaufsbereit sind. Die Stadtentwickler brachten übrigens auch eine gesetzliche Möglichkeit ins Spiel, die Eigentümer, die nicht dazu bereit sind, am Umlegungsverfahren zu beteiligen. Diese hätte nichts mit Enteignungen im Rahmen einer städtebaulichen Entwicklungsmaßnahme zu tun, mit denen die Stadt, wie gleich mehrere Ausschussmitglieder erinnerten, schlechte Erfahrungen hat.

Der Bebauungsplan könnte im Januar 2019 aufgestellt und Ende des Jahres beschlossen werden, sodass Mitte 2020 die Vermarktung starten könnte, so die KE-Prognose. Der Zeitfaktor ist neben der Wirtschaftlichkeit enorm wichtig, das betonte nicht nur Oberbürgermeister Dirk Elkemann. Daher zähle für ihn auch weniger, ob Zwischenhändler bei Grundstücksverkäufen auftreten oder die Eigentümer direkt verhandeln, er wolle die schnelle Strategie.