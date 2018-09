Tairnbach/Balzfeld. Von der Brücke, die zwischen Tairnbach und Balzfeld die Autobahn A6 überspannte, sind nur noch Reste übrig. Am vergangenen Wochenende war das Bauwerk abgebrochen worden.

Dafür blieb die Autobahn 24 Stunden lang gesperrt. An diesem Wochenende nun wird die Behelfsbrücke eingehoben, deren Fundamente bereits stehen. Geschehen soll dies am kommenden Sonntag (23. September) in der Frühe.

Zwischen 2 und 7 Uhr morgens muss deshalb die Autobahn erneut voll gesperrt werden. Bis die Verbindung zwischen Tairnbach und Balzfeld wieder offen ist, wird es allerdings noch einige Zeit dauern.

Voraussichtlich bis 14. Oktober soll die Kreisstraße gesperrt bleiben, danach fließt der Verkehr über die Behelfsbrücke.