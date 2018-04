Walldorf. (rö) 28 Konzerte in fünf Wochen, verteilt auf 13 Veranstaltungsorte in vier Kommunen - das ist ein ambitioniertes Unterfangen. Umso schöner, wenn dann gleich der Auftakt für strahlende Gesichter sorgt: Mit einer "Jam Session" startete die 14. Auflage von "Swingin’ WiWa" am Mittwochabend im Harry’s, die 85 Sitzplätze waren schon voll besetzt, bevor die erste Note gespielt wurde, weitere Gäste lauschten im Stehen.

Ein sichtlich gut gelaunter Jörg Schreiner ("herzlich willkommen in der Schleyer-Halle in Stuttgart"), Harry’s-Geschäftsführer und zweiter Vorsitzender des Kulturfördervereins Kurpfalz, und Eddie Berlinghof, Vorsitzender des fast 200 Mitglieder starken Vereins und Hauptorganisator des Festivals, begrüßten die Gäste. Seit gut einem Jahr finden im Harry’s jeden Mittwoch Jam-Sessions statt, in den nächsten Wochen jeweils im Rahmen von "Swingin’ WiWa". Die offene Bühne gibt jedem Interessierten die Möglichkeit, zum Instrument oder Mikrofon zu greifen und bekannte oder unbekannte Lieder vorzutragen.

Los ging es dieses Mal mit Marvin Merkhofer (Bass, Gesang), Martin Purucker (Gitarre) sowie Jörg Schreiner (Schlagzeug) und Bill Withers’ "Ain’t no Sunshine". Wenig später hatte Nyng Kothe die akustische Gitarre in der Hand und sang Totos "Georgy Porgy", am Drumkit saß jetzt Lukas Hümmler. Ganz spontan, ohne Probe, nach wenigen Momenten hatten sich die Musiker abgestimmt und es lief. Das Mikro wanderte zu Schreiner weiter, die Schlagzeugstöcke übernahm Maximilian Dorgerloh und es gab zur Abwechslung Deutschsprachiges: "Bilder von dir" und die Reggae-Version von "Über den Wolken". So ging es weiter, am Ende standen acht Musiker auf der Bühne, "ein schöner Auftakt", wie nicht nur Berlinghof meinte.

Genauso vielfältig geht es bei "Swingin’ WiWa" weiter: heute mit Olli Roth und Band im Wieslocher Autohaus Wagner, morgen mit "Amokoustic" im Schlupfloch in Walldorf oder am Sonntag mit den Nachtigallen im Palatin-Restaurant - und anschließend bis 6. Mai noch mit vielen weiteren Konzerten.