Mühlhausen. Am Montag gegen 16.45 Uhr war der Strom weg: Wie aus einer Pressemitteilung von Netze BW hervorgeht, war die Versorgung in der Gesamtgemeinde Mühlhausen komplett sowie teilweise auch in Dielheim, Rauenberg und Angelbachtal unterbrochen. Auslöser war ein technischer Defekt, den die Firma genau lokalisieren konnte: Betroffen war ein Erdkabel im Mittelspannungsnetz in Rotenberg, zwischen den Umspannstationen Im Mühlgrund und Hofäcker. Hinzu kam der Mitteilung nach ein Folgefehler in Mühlhausen zwischen Storchenweg und An der Laube. Die genaue Fehlerursache steht allerdings noch nicht fest. Dem Entstördienst von Netze BW gelang es in Zusammenarbeit mit der Netzleitstelle, die Stromversorgung schrittweise wieder herzustellen: ab 18.56 Uhr in Dielheim und Rotenberg und ab 19.19 Uhr in allen anderen betroffenen Gemeinden. Die Reparaturarbeiten sind laut Netze BW gestern Morgen angelaufen, mit möglichst kleinen Baustellen will man an die Erdkabel gelangen. Wie lange die Instandsetzung aber dauert, ist noch offen.