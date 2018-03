Wiesloch. (hds) "Wir wollen verlässliche Daten", fordert Wieslochs Oberbürgermeister Dirk Elkemann jetzt in der Debatte um die Stickstoffdioxid-Belastung in Altwiesloch. Das Land solle sowohl in der Baiertaler- als auch in der Dielheimer Straße Messungen durchführen, so das Ansinnen des Rathauschefs, dem dieser nun in einem Schreiben an das baden-württembergische Verkehrsministerium Ausdruck verleiht: In dem Brief an das Referat "Lärmschutz und Luftreinhaltung" bittet der Wieslocher OB darum, die vor zehn Jahren eingestellten Messungen an den neuralgischen Stellen Baiertaler- und Dielheimer Straße "umgehend und dauerhaft" wieder aufzunehmen.

"Für uns sind die vom SWR im Vorjahr angestoßenen Messungen und die für Altwiesloch erschreckenden Ergebnisse bei Stickstoffdioxiden - Spitzenwerte in Baden-Württemberg - Grund genug, sich dieser Sache erneut zu widmen", so Elkemann gegenüber der RNZ. Nicht hinnehmen könne man die Antwort aus dem Verkehrsministerium, die "Messungen des SWR entsprechen an entscheidenden Punkten nicht den Vorgaben über Luftqualitätsstandards und Emissionshöchstmengen" und könnten nach Worten von Verkehrsminister Winfried Hermann nicht als fachlich belastbare Messungen verwendet werden. Dies hatte Hermann in einem Antwortschreiben an den Landtagsabgeordneten der CDU, Karl Klein, auf dessen Anfrage nach einer Einschätzung der Situation in Altwiesloch geantwortet.

Vor zehn Jahren waren die offiziellen Messungen durch das Land eingestellt worden. Die Begründung: Entgegen den rechtlichen Vorgaben habe nur ein nicht repräsentativer "kleinräumlicher Belastungspunkt" vorgelegen. Im Laufe der Jahre hätten sich aber die tatsächlichen Gegebenheiten vor Ort in Altwiesloch verändert, so Elkemann: Die Verkehrsbelastung sei weiter angestiegen, durch diverse Baustellen in der Region habe sich diese zusätzlich verschärft. Es sei der Bevölkerung nur schwer zu vermitteln, "dass die einen Messungen als nicht belastbar (die vom SWR), die amtlichen, also offiziellen, aber eingestellt worden sind", schreibt Elkemann.

"Wir sollten der Situation mit größtmöglicher Transparenz entgegentreten", unterstrich der Oberbürgermeister. Daher sei es angebracht, die Messungen seitens des Ministeriums wieder aufzunehmen. "Uns ist es wichtig, eine genaue Datengrundlage zu haben", ergänzte der OB. Das Argument, die SWR-Messungen seien "nicht belastbar", würde damit entfallen. Dirk Elkemann betonte: "Wir hoffen jetzt natürlich auf eine positive Antwort aus dem Verkehrsministerium."