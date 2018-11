Ende vergangenen Jahres hatte eine NO2-Messung des SWR in der Baiertaler Straße eine hohe Grenzwertüberschreitung ergeben. Nun hat die LUBW in Karlsruhe Wiesloch in ihr neues Messprogramm aufgenommen. Es beginnt im Januar. Archiv-Foto: Pfeifer

Karlsruhe/Wiesloch. Die LUBW Landesanstalt für Umwelt Baden-Württemberg überwacht ab dem 1. Januar 2019 an 40 zusätzlichen Standorten im Land die Konzentrationen des gesundheitsgefährdenden Luftschadstoffs Stickstoffdioxid (NO2). Einer dieser Standorte ist die Baiertaler Straße Altwiesloch, wie die Behörde am Dienstag mitteilte.

"Immer mehr Kommunen und Bürgerinnen und Bürger haben sich in den letzten Monaten mit der Bitte an uns gewandt, an ihren Wohnorten die Belastung der Luft mit Stickstoffdioxid zu überprüfen", erklärt Eva Bell, Präsidentin der LUBW. Diesen Anfragen habe die baden-württembergische Landesregierung nun mit dem Sondermessprogramm Rechnung getragen. "Die zusätzlichen Messungen der LUBW helfen uns, die Schadstoffbelastung an viel befahrenen, innerörtlichen Straßen in Baden-Württemberg noch detaillierter zu dokumentieren", so Uwe Lahl, Amtschef im Ministerium für Verkehr Baden-Württemberg, das die Sondermessungen der LUBW finanziert.

Hauptemittent für Stickstoffdioxid ist der Straßenverkehr. Derzeit misst die LUBW die Konzentration des Luftschadstoffs an 68 Messorten im Land, 40 davon sind straßennah. "Aufgrund der hohen Anforderungen an die Rechtssicherheit der Messungen konnten bisher noch nicht alle verkehrsnahen Belastungspunkte untersucht werden, die uns gemeldet wurden", so Bell.

Deshalb werden nun an den neu zu untersuchenden Standorten zunächst Messungen für drei Monate durchgeführt. "Das erlaubt uns, sehr schnell eine Vielzahl an Straßenabschnitten zu untersuchen", erläutert Bell. So können neben den gemeldeten Straßenabschnitten auch Messpunkte aus anderen Messaktionen überprüft werden, wie beispielsweise der des SWR und der Deutschen Umwelthilfe (DUH).

Berücksichtigt wurden Straßenabschnitte mit noch nicht beprobten Messpunkten aus der Prioritätenliste der Spotmessungen, Straßenabschnitte mit Meldungen oder Anfragen von Bürgern und Kommunen sowie Messpunkte aus Messprogrammen des SWR und der Deutschen Umwelthilfe, die eine Grenzwertüberschreitung erwarten lassen.

Die Straßenabschnitte wurden von der LUBW im Vorfeld eingehend geprüft. Auswahlkriterien waren eine hohe Verkehrsbelastung, das Vorhandensein von Wohnbebauung und eine geringe Windgeschwindigkeit. Es handelt sich um Straßenabschnitte, in denen eine Verkehrsbelastung von über 10.000 Kfz/Tag vorhanden ist (Kriterium "Verkehrsbelastung"); in deren Umfeld Windgeschwindigkeiten unter 2,4 m/s erwartet werden (Kriterium "Windgeschwindigkeit"); und in denen die Wohnbevölkerung von der Immissionsbelastung betroffen ist (Kriterium "Betroffenheit").

An den ausgewählten zusätzlichen 40 Straßenabschnitten wurden alle drei Kriterien erfüllt. Dort wird nun die Belastung durch Stickstoffdioxid messtechnisch überprüft. An allen übrigen Standorten ist keine rechtlich relevante Grenzwertüberschreitung zu erwarten. Erste Ergebnisse der Sondermessungen sollen im Frühsommer 2019 vorliegen. Messpunkte, an denen eine Überschreitung des Jahresgrenzwertes von 40 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft möglich erscheint, sollen dann das ganze Jahr betrieben werden.

Die Konzentration von Stickstoffdioxid (NO2) wird im aktuellen Projekt mit sogenannten "Passivsammlern" ermittelt. Die LUBW setzt Passivsammler eigenen Angaben zufolge bereits seit vielen Jahren erfolgreich ein.