Wiesloch. (seb) "Die Schuhe ziehen wir nicht wieder an", sagte ein gut gelaunter OB Dirk Elkemann am Freitag bei der Eröffnung des Wieslocher Stadtfests - auf dem "Beach", der 400-Quadratmeter-Sandfläche am Palatin. Nun fange ein dreitägiger Kurzurlaub an, in dem man es sich gut gehen lassen, am verkaufsoffenen Sonntag shoppen, in den Lokalen genießen, klasse Livemusik lauschen und ein buntes Unterhaltungsprogramm der Vereine erleben könne.

Elkemann blickte zurück auf die Stadtfest-Anfänge vor zehn Jahren, als den vielen Mitstreitern bei Stadt und Gewerbe aus dem Stand "ein großes Fest, ein voller Erfolg", gelang. "Und noch jedes Mal war Top-Wetter."

Gemeinsam mit Stadtmarketing-Chef Michael Maier und Klaus Michael Schindlmeier, der das Stadtfest zum letzten Mal in seiner Eigenschaft als Palatin-Chef eröffnete und allen Unterstützern dankte, stieß Elkemann mit Sekt an. Er wünschte allen, "dass wir nach drei Tagen sagen können: 'Schee war's wieder.'"