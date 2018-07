Wiesloch. (hds) Die Vorbereitungen laufen bereits auf Hochtouren, das Programm für die zehnte Auflage des Wieslocher Stadtfests steht längst: An drei Tagen heißt es im Herzen der Weinstadt wieder "Genießen, Shoppen, Feiern".

Vom 13. bis 15. Juli dürfte in den Straßen und Gassen der Innenstadt sowie in und um das Palatin wieder ein buntes Treiben herrschen. Der offizielle Startschuss für das sommerliche Spektakel fällt am 13. Juli um 18 Uhr. Oberbürgermeister Dirk Elkemann wird das Stadtfest am Palatin ("Beach"-Bereich) eröffnen.

Zahlreiche Gastronomiebetriebe locken mit kulinarischen Köstlichkeiten und die "Macher" vom Verein Stadtmarketing zeigten sich bei der Vorstellung der Aktivitäten im Wieslocher Rathaus überzeugt: Gerade zum kleinen Jubiläum wird sicherlich wieder viel los sein, zumal in den zurückliegenden Jahren das Wetter immer mitspielte. "Wir haben den verkaufsoffenen Sonntag, der von 12 bis 17 Uhr angesetzt ist", informierte der Vorsitzende des Vereins, Uwe Dörner. Endspiel der Fußball-WM und Spiel um Platz drei können an verschiedenen Stellen in der Innenstadt verfolgt werden.

Musik gibt es reichlich, 35 in der Region wohlbekannte Bands treten auf zehn Bühnen auf. Ob Wildbach aus Tirol, Syntax, Olli Roth, Münchner Gschichten, Cool Breeze, die Nachtigallen oder beispielsweise Mind da Gap: Es wird für jeden etwas dabei sein. Am Freitag und Samstag sollte ausreichend Gelegenheit bestehen, bis in den sehr späten Abend zu feiern. Wer sich für Strand-Atmosphäre interessiert, der ist beim Palatin bestens aufgehoben. Bereits ab dem 11. Juli wird dort auf 400 Quadratmetern Sandfläche der Beach-Bereich eingerichtet. "Erfreulich aus unserer Sicht ist auch, dass sich wieder viele Gastronomen im Schulterschluss zusammengetan haben, um ein ansprechendes Programm bieten zu können", freute sich Uwe Dörner.

Zahlreiche Veranstaltungen sind auf der "städtischen Bühne" auf dem evangelischen Kirchplatz angesetzt. Am Samstag und Sonntag sind zahlreiche Vereine dort aktiv, ob mit "Jazz-Frühschoppen" mit der Band 84 (Samstag) oder einer Modenschau. Mit dabei sind auch die Band der Realschule, die "Spirits" vom Rock- und Popverein und "New Age". Zur Modenschau: Die Akteurinnen sind aus einer Gruppe der "Akademie für Ältere" hervorgegangen und fertigen ihre Outfits alle selbst an

Am Sonntag, 15. Juli, wird ein ökumenischer Gottesdienst um 10.30 Uhr stattfinden, anschließend übernehmen die Bühne die Kraichgauer Trachtengruppe sowie der Musikverein Baiertal. Nach dem Auftritt des Cha-Cha-Clubs wird es dann sportlich, denn dann sind die TSG Wiesloch (Karate und Rhythmische Sportgymnastik) sowie der Verein Viet-Vo-Dao an der Reihe.

Info: Alles Wissenswerte zum Stadtfest kann im Internet unter www.wiesloch.de und auf www.echt-wiesloch.de abgerufen werden. Zudem gibt es ein kompaktes Heft, in dem alle Programmpunkte aufgeführt sind, sowie den neu aufgelegten Gastroführer in Gastronomiebetrieben und bei der Stadtverwaltung.