Von Agnieszka Dorn

Walldorf. Wer in der Walldorfer Stadtbücherei den Weg ganz nach oben ins Obergeschoss auf sich nimmt, wird belohnt. Denn dort steht seit kurzer Zeit eine neu gestaltete Leseecke mit Wohnzimmercharme. "Aufgrund der aktuellen Pandemie-Situation ist der Aufenthalt in der Bücherei momentan nur eingeschränkt möglich", muss Barbara Grabl, die Leiterin der Stadtbücherei die Freude etwas bremsen. Ein kurzes Probesitzen auf dem gemütlichen Sofa und dabei in Büchern blättern ist dennoch aktuell möglich.

Die Stadtbücherei ist aufgrund der aktuellen Verordnung des Landes Baden-Württemberg eingeschränkt geöffnet, nach Terminabsprache ist es möglich, eine halbe Stunde herumzustöbern, sich inspirieren zu lassen und selbstverständlich Bücher oder Medien auszuleihen.

Das Tragen eine FFP2-Maske ist Pflicht. Ein negativer Covid-19-Test, wie bei einem Friseurbesuch, bei einem Inzidenzwert von über 100 an drei aufeinanderfolgenden Tagen ist – zumindest momentan – nicht notwendig.

Der "Time-Slot-Service", so heißt das Angebot, wird laut Barbara Grabl sehr gut und dankbar angenommen, die begehrten Termine sind oftmals um Tage ausgebucht. In den letzten Monaten wurde in die angesprochenen Leseecken investiert – auch mit dem Blick auf die Nach-Corona-Zeit. In der Sofaecke im Obergeschoss stehen zwei Sessel, eine Lampe und ein Tisch. "Wenn die Pandemie unter Kontrolle ist, können hier Lesungen stattfinden", berichtet Barbara Grabl.

Zudem soll hier auch ein sogenanntes "shared reading" stattfinden: Das ist eine literaturbasierte Intervention – im Wechsel werden Abschnitte aus einem Roman oder Gedicht gelesen. In einer Lesepause können Zuhörer ihre Gedanken oder Gefühle zu den gelesenen Abschnitten äußern. Verweilen, stöbern, blättern, Kaffee trinken und einfach die Seele dabei baumeln lassen ist dann das Motto in der Walldorfer Stadtbücherei.

Aufgrund der Pandemie-Situation hat die Stadtbücherei ein Drittel weniger Ausleihen als üblich, dennoch sei man zufrieden, so Barbara Grabl.

Auch bei den Themen gibt es einen Wechsel: Wurden in der Vor-Corona-Zeit viele Krimis ausgeliehen, gehen jetzt viel mehr Liebesromane oder humorvolle Bücher über die Ausleihtheke. "Die Menschen möchten momentan eher unbekümmerte und leichte Sachen lesen", beobachtet die Leiterin der Bücherei. Eben als Ausgleich für die nicht einfache Zeit.

Auch bei den Sachbüchern ist ein Wandel zu spüren: Ausgeliehen werden Bücher über den heimischen Garten und Ratgeber zum Heimwerken. Begehrt sind auch Kochbücher – alles das, was aufgrund des lang andauernden Lockdowns zu Hause noch möglich ist.

Generell werde das PC-Terminal, um Internet zu surfen, nicht oft genutzt, berichtet Barbara Grabl. Die meisten Menschen hätten ein Tablet oder einen Laptop. Die Stadtbücherei hat mittlerweile wieder normale Leihfristen, damit jeder eine gerechte Chance hat, Bücher, DVDs oder andere Medien auszuleihen.