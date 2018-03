Wiesloch. (hds) Die Online-Ausleihe in der Stadtbibliothek boomt, Kinder- und Jugendbücher stehen bei den Ausleihen an erster Stelle, es gab zahlreiche Veranstaltungen und so fiel das Fazit des Leiters Thomas Michael für das zurückliegende Jahr durchweg positiv aus. Er präsentierte seinen Bericht in der jüngsten Sitzung des Kulturausschusses.

Insgesamt wurden 2017 etwas mehr als 198.000 Medien ausgeliehen, davon rund 127.500 Bücher. Während sich mit jeweils 33.000 Ausleihen die Sachliteratur und die Romane die Waage hielten, blieben mit knapp 62.500 Ausleihen die Kinder- und Jugendbücher an der Spitze. "Wir mussten zwar insgesamt einen kleinen Rückgang gegenüber dem Vorjahr verzeichnen, dennoch wird die Stadtbibliothek von den Nutzern weiterhin gut angenommen", erläuterte Michael.

Nach seinen Ausführungen ist gerade bei den Sachbüchern ein verändertes Verhalten zu beobachten. Zwar seien unverändert die Themen Kochen, Reisen, Hobby und Medizin nach wie vor gut nachgefragt - doch gut die Hälfte der Sach- und Fachliteratur werde in Zukunft wohl nur noch ein- bis zweimal pro Jahr ausgeliehen werden. "Hier spielt das Internet eine entscheidende Rolle", so Michael. Ein Blick auf die Statistik unterstreicht das. Waren es 2014 noch mehr als 43.000 Ausleihen bei der Fachliteratur, sind es inzwischen rund 10.000 Ausleihen weniger. Knapp 4000 Personen und Institutionen nutzten die Stadtbücherei, 2581 davon aus Wiesloch. Es folgten Dielheim (355), Rauenberg (348), Mühlhausen (135) und Malsch (61). Auch aus Walldorf und Nußloch wurden "Ausleiher" registriert.

Das virtuelle Angebot, die Online-Ausleihe, rücke immer stärker in den Fokus. So registrierte die Stadtbücherei im Vorjahr fast 17.000 Downloads und das mit steigender Tendenz (2016 waren es knapp 14.000 ). Über die "Metropolbib" können derzeit über 50.000 Medien bezogen werden. 33 Bibliotheken aus drei Bundesländern nehmen nach den Worten Michaels an diesem Verbund teil und ermöglichen so auch kleineren Büchereien, ihren Kunden ein umfassendes Angebot zu bieten. "Und wir zahlen dafür anteilig nur 4300 Euro im Jahr, die sich aus Mitgliedsbeitrag und dem Kauf neuer Lizenzen zusammensetzen, für ein solch umfassendes Angebot sehr günstig", informierte der Leiter der Stadtbibliothek. Als großen Vorteil bezeichnete er die Möglichkeit, weltweit erscheinende Zeitungen und Zeitschriften online abrufen zu können.

In seinem Rückblick verwies Thomas Michael auf die veränderten Öffnungszeiten. "Wir haben jetzt samstags noch eine Stunde verlängert, bis 14 Uhr, und das hat sich positiv bewährt", betonte er. Dafür habe man an den Donnerstagen die Öffnungszeit auf 18 Uhr (vorher 19 Uhr) festgesetzt. Die Erfahrungen hätten gezeigt, dass der Samstag auf jeden Fall stärker angenommen werde.

"Wir haben festgestellt, dass sich unsere Bibliothek zunehmend als Treffpunkt und Lernort für unterschiedliche Benutzergruppen entwickelt hat", so Michael. "Täglich besuchen uns Menschen, um in Zeitungen oder Zeitschriften zu lesen, im Internet zu surfen - oder um zu kommunizieren. Und das bestätigt meine Einschätzung: Unsere Einrichtung entwickelt sich immer mehr von der klassischen Bücherei hin zu einem gut angenommenen Aufenthaltsort." Zudem biete die Bibliothek ideale Rahmenbedingungen für Veranstaltungen. Kooperationen mit Schulen und Kindergärten sind im Programm enthalten, spezielle Führungen, insgesamt 32, für Kindergartenkinder, Schüler und Berufsschüler seien durchgeführt worden, mit der Volkshochschule Südliche Bergstraße habe man kooperiert und mit der Bürgerstiftung Wiesloch sei die Aktion "Bücher auf Rädern" weitergeführt worden.

Neue Partner wurden gefunden, so die örtlichen Kirchengemeinden, die Agentur für Arbeit oder ein Fahrradgeschäft. "Wir konnten damit Veranstaltungen zum Lutherjahr, zum beruflichen Wiedereinstieg oder zum 200-jährigen Bestehen der Erfindung des Fahrrads anbieten." Auch vier Autorenlesungen wurden im Vorjahr durchgeführt, dazu gab es Bastel- und Vorlesestunden sowie erstmals einen dreitägigen Medienworkshop mit den von der Volksbank-Kraichgau-Stiftung gespendeten Tablets. Insgesamt wurden die Kinder- und Jugendveranstaltungen von 750 Personen besucht.

Neu aufgenommen wurde das Angebot für Geflüchtete. So habe man über die Flüchtlingsbeauftragte Carmen Görl entsprechende Literatur erhalten. "Unser Ziel ist es, in diesem Jahr ein eigenes Regal mit Kinderbüchern und Unterlagen für Sprachkurse für diese Zielgruppe einzurichten", sagte Michael und fügte hinzu: "All das wird dann kostenlos zur Verfügung gestellt und hoffentlich zu einer erfolgreichen Integration beitragen."