Wiesloch. (hds) Im Gemeinderat wurden jetzt die Eckwerte für den Haushalt 2019 sowie die geplanten Investitionen vorgestellt. Bei den prognostizierten Steuereinnahmen geht man im Rathaus von einem etwa gleichbleibenden Betrag bei der Grundsteuer aus, erwartet werden im kommenden Jahr 5,25 Millionen Euro. Ein Rückgang zeichnet sich bei der Gewerbesteuer ab. Wie Kämmerin Petra Hoß dazu ausführte, rechnet die Stadt im laufenden Jahr mit Einnahmen in Höhe von 15,5 Millionen Euro, die Schätzungen für 2019 belaufen sich dagegen nur auf 13,5 Millionen Euro. Zulegen werde man, so Hoß, bei der Einkommenssteuer-Beteiligung, diese steige gegenüber dem Planungsansatz von 16,15 Millionen Euro auf etwas mehr als 17,7 Millionen Euro im nächsten Jahr. Unter dem Strich könne man im Ergebnishaushalt mit Erträgen von insgesamt 54,2 Millionen Euro rechnen. Der Überschuss betrage damit rund 1,3 Millionen Euro, eine Verbesserung gegenüber 2018 (753.000 Euro).

Beim Blick auf die Budgetanmeldungen der Fachgruppen wird ein leichter Anstieg registriert. Beantragt wurden etwas mehr als 18 Millionen Euro, hinzukommen Vorabdotierungen in Höhe von 7,2 Millionen Euro. Dies entspricht einer Gesamterhöhung von etwas mehr als 1,7 Millionen Euro. Bezüglich der Basisbudgets forderte Katharine Ebbecke (Grüne) eine neue Vorlage. Es müsse genau überprüft werden, welche Kosten tatsächlich anfallen. "Wir haben immer wieder gefordert, dass die Planungszahlen konkret hinterlegt sein müssen", sagte sie. Andrea Gärtner, die Leiterin des Hauptamtes, sagte eine Effizienzprüfung von einem externen Büro zu.

Bei den Investitionen bis 2022 wurde nach internen Beratungen der ursprüngliche Ansatz von knapp 63 auf 59,3 Millionen Euro reduziert, in erster Linie durch Verschiebung geplanter Projekte. Allerdings kommt ein "Investitionsstau" (verschobene Maßnahmen) von derzeit mindestens 31,6 Millionen Euro hinzu.

Beim Blick auf die mittelfristige Finanzplanung werden aufgrund geringerer Zahlungsmittelüberschüsse aus laufender Verwaltungstätigkeit und der anstehenden Großprojekte - so der Neubau der Gemeinschaftsschule - Darlehen in Höhe von 22,3 Millionen Euro erforderlich. Zieht man die geplanten Tilgungen ab, beträgt die Netto-Neuverschuldung rund 17 Millionen Euro. Wie Hoß ausführte, wird sich der Schuldenstand der Stadt bis Ende 2022 somit auf rund 64 Millionen Euro erhöhen, dies sei besser als die im Vorjahr abgegebenen Prognosen. Beraten und beschlossen wird der Haushalt in der Dezember-Sitzung.

Vorgelegt wurde auch die Rechnungsprüfung des Jahresberichts von 2016. Seitens des Gemeinderates (Klaus Rothenhöfer) wurde angemahnt, diese Abschlussberichte doch künftig "zeitnäher" zu präsentieren, eine ins Auge gefasste Zusammenfassung von jeweils zwei Jahren erscheint allerdings aus rechtlichen Gründen nicht möglich zu sein.