St. Leon-Rot. (rnz) "Wir gehen achtsam mit unserer Natur und unseren Ressourcen um", erklärt Georg Grimm, technischer Betriebsleiter der Erholungsanlage St. Leoner See. Und das will man auch mit einer ganzen Reihe von Maßnahmen demonstrieren, mit denen man sich jetzt erfolgreich um das "Ecocamping"-Siegel beworben hat.

Auf der Jahreshauptversammlung des Bundesverbands der Campingwirtschaft in Deutschland (BVCD) in Freudenstadt fand die Übergabe des Siegels an Georg Grimm statt. "Intakte Natur ist die Grundlage von Camping. Durch Ihre Teilnahme an Ecocamping setzen Sie ein Zeichen, dass Sie sich für ihren Erhalt einsetzen", betonte für den Verein Marco Walter (Mitgründer) gemeinsam mit Georg Spätling (Vorsitzender) und Gunter Riechey (Präsident des BVCD und Vorstandsmitglied). Die drei hießen Grimm herzlich im europaweiten Netzwerk des Vereins willkommen. Als Nachhaltigkeitsinitiative wirbt man laut Walter dafür, mehr Umweltschutz zu betreiben: "Es rechnet sich", so seien Betriebe mit Ecocamping ressourceneffizienter.

Der Verein hat sich der Förderung von Umwelt- und Naturschutz, Sicherheit und Qualität in der Campingwirtschaft verschrieben und daher als richtiger Ansprechpartner für Georg Grimm erwiesen: "Ecocamping und das, wofür der Verein steht, gewinnt in der Branche zunehmend an Bedeutung." Ihm sei es ein wichtiges Anliegen, seinen Campinggästen einen Urlaub im Einklang mit Natur und Umwelt zu ermöglichen, erklärte er. "Wir sind bereits als Vier-Sterne-Erholungsanlage klassifiziert", womit sehr gute Sanitäranlagen, in denen Wert auf Barrierefreiheit gelegt wird, Zahl und Qualität der Stellplätze und zudem Rezeption und Service gewürdigt werden. Nicht zuletzt spielt die hohe Wasserreinheit eine große Rolle, die regelmäßig überprüft wird.

Doch das war für Grimm und sein Team nur der Startpunkt, um weitere Verbesserungen anzugehen. So erweiterten sie die nachhaltige Bewirtschaftung von Badesee und angrenzendem Angel- und Surfsee, sorgten für den passenden Fischbesatz und baggerten neue Laichbereiche aus. Damit soll eine natürliche Artenvielfalt der Fische und weiterer Lebewesen erreicht werden und für die menschlichen Gäste das "Wohlfühl-Feeling" bestehen bleiben. Bäume und weitere Pflanzen werden nach zusätzlich eingeführten Grundsätzen gepflegt.

Energie und Trinkwasser zu sparen, ist eine Selbstverständlichkeit für Grimm, an der Verbrauchssenkung wird kontinuierlich gearbeitet. So ist die neue DLRG-Wachstation, die gerade fertiggestellt wird, energieeffizient gebaut, auf allen neueren Gebäuden sind Solaranlagen für die Warmwasserbereitung installiert, weitere sollen auf den Bestandsgebäuden folgen. Auch der Abfall soll weiter reduziert werden, gewürdigt wurde zudem, dass das See-Team auf der Anlage ausschließlich mit E-Mobilen unterwegs ist.

Doch im Ecocamping-Bewertungsverfahren spielen noch weitere Faktoren eine Rolle, allen voran die Sicherheit der Gäste. So wurde die Zahl der Defibrillatoren - alle sieben Rettungspunkte am See werden zusätzlich zum vorhandenen damit ausgestattet - sowie Ersthelfer, medizinischer Dienst und auch Brandschutzbeauftragte einbezogen. Ebenfalls honoriert wurden das Ferienprogramm für Kinder, die teils barrierefrei gestalteten Mietunterkünfte, der Ausbau des schnellen und dabei drahtlosen Internets sowie neue Komfortstellplätze und ein Areal fürs Camping mit Hunden, für die gerade die Erschließungsarbeiten in vollem Gang sind.

"Alle diese Maßnahmen", ist Georg Grimm sicher, "erhöhen die Zufriedenheit der Gäste und damit den Erfolg unserer Erholungsanlage."