St. Leon-Rot. "Wir gehen achtsam mit unserer Natur und unseren Ressourcen um", erklärt Georg Grimm, technischer Betriebsleiter der Erholungsanlage St. Leoner See. Und das will man auch mit einer ganzen Reihe von Maßnahmen demonstrieren, mit denen man sich jetzt erfolgreich um das "Ecocamping"-Siegel beworben hat.

Auf der Jahreshauptversammlung des Bundesverbands der Campingwirtschaft in Deutschland (BVCD) in Freudenstadt fand die Übergabe des Siegels an Georg Grimm statt. Der Verein Ecocamping hat sich der Förderung von Umwelt- und Naturschutz, Sicherheit und Qualität in der Campingwirtschaft verschrieben, laut Grimm gewinnt das Siegel "in der Branche zunehmend an Bedeutung".

Ihm sei es ein wichtiges Anliegen, seinen Campinggästen einen Urlaub im Einklang mit Natur und Umwelt zu ermöglichen, erklärte er. Nachhaltige Bewirtschaftung von Badesee und angrenzendem Angel- und Surfsee, Energie und Trinkwasser sparen, Sicherheit für die Gäste: All das spielte bei der Bewertung des St. Leoner Sees eine Rolle.