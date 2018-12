St. Leon-Rot/New York. (agdo) Die Idee entstand aus einer Bierlaune: "Wenn ich 50 bin, werde ich den New York City Marathon laufen", das sagte Sängerikone Rainer Kraft zu seinem guten Freund Dirk Kaliebe euphorisch. Allerdings war das eigentlich nicht ernst gemeint. Dass Rainer Kraft ein Jahr später tatsächlich nach Amerika flog und den New York City Marathon lief, wagte er zu jenem Zeitpunkt nicht einmal zu träumen.

Der Sandhäuser, der seit Jahren als Musiker und Entertainer im Duo mit Sascha Krebs oder auch seiner Frau Vanessa in der Region unterwegs ist und in St. Leon-Rot wohnt, lief in vier Stunden, 53 Minuten und 56 Sekunden den berühmten Marathon - und das, obwohl er bis dahin "49 Jahre keinen Sport gemacht" habe, wie er der RNZ augenzwinkernd erzählte. Der Marathon hat eine Strecke von 26,2 Meilen, das sind die bekannten 42,195 Kilometer, rund 50.000 Menschen laufen jedes Jahr mit.

Nachdem Rainer Kraft die Idee des Laufs seinem Freund erzählt hatte, vergaß er sie auch ganz schnell wieder. Aber Dirk Kaliebe nicht. Zusammen mit Krafts Frau Vanessa meldete er den Sänger hinter dessen Rücken an und schenkte ihm die Anmeldung samt der Startnummer 55722 und einem Flugticket zu seinem 50. Geburtstag. Zudem bekam der Sänger ein T-Shirt mit der Aufschrift "Laufwunder", auf dem sich alle Freunde per Unterschrift verewigt hatten, die sich am Geschenk beteiligt hatten.

Zum Geburtstag den New York City Marathon? Und ihn auch noch selbst laufen müssen? "Ich habe das nicht glauben können", sagt Rainer Kraft. Er beschloss aber, die Herausforderung anzunehmen. Fast ein Jahr habe er auf den Marathon trainiert, erzählt der Sänger, in dieser Zeit habe er insgesamt 1150 Kilometer laufend zurückgelegt - praktisch die Strecke von Sandhausen nach Rom. Sechs Paar Sportschuhe seien während des Trainings draufgegangen - und enormen Muskelkater habe er auch noch gehabt, erzählt er.

Der Sänger, der einst starker Raucher war, trainierte in der Region. Eine der ersten Strecken führte von St. Leon-Rot nach Walldorf und wieder zurück - danach war er "fix und fertig". Das Training war hart, aber je mehr er lief, desto besser wurde die Ausdauer. Irgendwann aber kam der Zeitpunkt, an dem er dachte, er würde es nicht schaffen: Nachdem er insgesamt 30 Kilometer von St. Leon-Rot über Reilingen und Walldorf nach Sandhausen und wieder zurückgelaufen war. Gefehlt hätten noch zwölf Kilometer für die Marathondistanz. Er habe während des Trainings am Olympiastützpunkt Rhein-Neckar im Neuenheimer Feld zwei sportmedizinische Test für Marathonlauf gemacht, erzählt Kraft, bestanden habe er erst nach dem zweiten Versuch.

Mit seiner Frau Vanessa, Dirk Kaliebe, der Startnummer im Gepäck und jede Menge Vorfreude flog Rainer Kraft schließlich nach New York. Und er machte das, was man kurz vor einem Marathon eigentlich nicht machen sollte: Er trainierte noch im Central Park. Dort fanden einst die Anfänge des New York City Marathons statt. Vor dem Marathon habe er gerade Mal zweieinhalb Stunden geschlafen, so aufgeregt sei er gewesen, erzählt Kraft. Der Start fand um 11 Uhr bei herrlichem Sonnenschein und kühlen elf Grad statt. Die Strecke führt von Fort Wadsworth über Brooklyn, Queens, die Bronx bis in den Central Park nach Manhattan. "Angespornt von Musik von Iron Maiden oder Karel Gott" lief der Sänger Kilometer um Kilometer. Wer wollte, konnte ihn sogar anhand einer App live verfolgen. Nach etwa 32 Kilometern dachte er, er schafft es nicht. Aber er schaffte es doch. Die Stimmung entlang der Strecke sei super gewesen, Bands hätten gespielt und er sei von fremden Leuten angefeuert worden, erzählt der Sänger. Auch Vanessa feuerte ihn selbstverständlich an. Als er die Ziellinie passierte, erklang sein Name durch die Lautsprecher.

Das alles werde er nie im Leben vergessen, sagt Kraft, der so schnell nicht wieder einen Marathon laufen will. Falls aber doch, dann den einen wahren: den ursprünglichen Marathon, der von der griechischen Stadt, nach der der Lauf benannt wurde, bis nach Athen führt.