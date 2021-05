Wiesloch (stoy). Als einen "Schandfleck vor den Toren unserer Gemeinde" bezeichnet eine RNZ-Leserin einen Haufen Unrat auf einem Stück Feld zwischen St. Leon-Rot und Walldorf. "Mich interessiert, wem diese Fläche gehört und ob sich unsere Gemeindevertreter von St. Leon-Rot an diesen schrecklichen Anblick gewöhnt oder keine Handhabe gegen den Besitzer haben", schreibt sie in einer E-Mail an die Redaktion.

Zum Teil handele es sich um Müll, zum Teil aber auch nicht, erklärt der St. Leon-Roter Ordnungsamtsleiter Benjamin Schwalb auf RNZ-Anfrage. "Wir haben den Besitzer einiger der Sachen, aber nicht aller Sachen, ausfindig gemacht", sagt Schwalb. Nun versuche man den Besitzer und Eigentümer bestmöglich zu beraten – seine Lebenssituation sei schwierig – "und fordern dann eine schnellstmögliche fachgerechte Beseitigung ein", so der Amtsleiter.