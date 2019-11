St. Leon-Rot. Ab dem heutigen Dienstag wird die Roter Straße (L 546) halbseitig gesperrt. Das teilt das Regierungspräsidium Karlsruhe mit. Im Zug der Sanierung der A 5 seit dem 30. September zwischen Autobahnkreuz Walldorf und Anschlussstelle Bruchsal stehen auch die Ertüchtigung des Lärmschutzes und der Neubau der Autobahnbrücken auf St. Leon-Roter Gemarkung an. Erste Arbeiten an der Brücke über die L 546 beginnen heute, die halbseitige Sperrung dauert bis voraussichtlich Donnerstag, 5. Dezember, und wird mittels kameragesteuerter Baustellenampel geregelt. Daran schließt sich laut Regierungspräsidium eine mehrtägige Vollsperrung der L 546 von voraussichtlich acht Werktagen an, um den Westteil der Brücke (auf St. Leoner Seite) abzureißen. Über die Vollsperrung wird das Regierungspräsidium in einer separaten Mitteilung informieren.