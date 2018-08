St. Leon-Rot. (seb) Am Rathaus in St. Leon-Rot tut sich einiges, gegenwärtig aber etwas langsamer als ursprünglich geplant. Im Rahmen der im April 2017 beschlossenen Umgestaltung, die nach 20 Jahren als überfällig erachtet wurde, wird zunächst die Fassade weiß gestrichen und erhält einen grauen Sockel. Wie Ortsbaumeister Peter Dietz mitteilte, sind auch Ausbesserungen am Putz notwendig, "aber in der Mittagshitze sind Spachtelarbeiten nicht zumutbar".

So wird die Fassade voraussichtlich erst im Herbst fertig. 70.000 Euro wurden hier investiert, für Gerüstbauarbeiten fielen weitere 20.000 Euro an. Die Umgestaltung des Rathaus-Vorplatzes wird aufs nächste Jahr verschoben - wegen der jetzigen Verzögerung und weil weitere Maßnahmen hinzugekommen sind. Einladender, heller, insgesamt ansprechender soll er werden, der Kostenrahmen für die Maßnahme inklusive Rathaus-Fassade betrug bis dato 150.000 Euro.

Doch zur Ertüchtigung des Stromnetzes für die geplante Ladestation für Elektroautos und -fahrräder, für mehr Barrierefreiheit, die Verlagerung des Radwegs und ein Dach für die Fahrradständer müssen Ende des Jahres im Gemeinderat neue Mittel beantragt werden, so Dietz. Dann werde auch ein überarbeitetes Konzept vorgelegt. "Wir haben Wünsche der Bürger und des Gemeinderats eingearbeitet." Der Platz müsse ja mindestens noch mal 20 Jahre halten.