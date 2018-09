St. Leon-Rot. (rnz/mare) Im Zuge der Fahrbahnsanierung der Ortsdurchfahrt St. Leon-Rot ab der Einmündung Mühlwiesenstraße bis einschließlich des Kreisverkehrs wird die Straße vom 28. September bis 23. Oktober voll gesperrt. Das teilt das Regierungspräsidium Karlsruhe mit.

Die Umsetzung erfolgt in zwei Bauphasen. In der ersten Bauphase wird zunächst der Kreisverkehr erneuert. Die zweite Bauphase beginnt am Kreisverkehr, der die Landesstraße L546 mit der Kreisstraße K4152 verbindet. Auf einer Länge von 700 Metern wird die L546 bis zur Einmündung Mühlwiesenstraße erneuert.

Die Sanierung des Kreisverkehrs soll von Freitag, 28. September, ab 18 Uhr, bis Sonntagabend, 30. September, durchgeführt werden. Vorgesehen ist, den Kreisverkehrs am Montag, 1. Oktober, um 6 Uhr wieder freizugeben.

Für diese Zeit wird eine innerörtliche Umleitungsstrecke über die Straßen An der Autobahn, Kronauerstraße, Mönchbergerstraße, Hohe-Buch-Ring, Mozartstraße, Rheinstraße und die Marktstraße ausgewiesen. Die Umleitung gilt für beide Fahrtrichtungen.

Ab Montag, 1. Oktober, wird dann mit der zweiten Bauphase begonnen. Die L546 wird während dieser Arbeiten in diesem Bereich voll gesperrt. Da zu diesem Zeitpunkt der Kreisverkehr an der Eimündung der L546 zur K4152 wieder befahrbar ist, kann die innerörtliche Umleitungstrecke verkürzt werden. Die Umleitung erfolgt dann für beide Fahrtrichtungen ab Roter Straße (L546) über die Straßen An der Autobahn, Kronauerstraße, Mönchbergerstraße, Hohe-Buch-Ring zur Kirrlacher Straße.

Info: Weitere Informationen zu aktuellen Straßenbaustellen finden sich im Internet unter www.vm.baden-wuerttemberg.de, www.baustellen-bw.de oder mit der „VerkehrsInfo BW“-App der Straßenverkehrszentrale Baden Württemberg hier.