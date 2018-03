St. Leon-Rot. (pol/van) Am Donnerstagvormittag hat es auf der A5 kurz vor dem Autobahnkreuz Walldorf in Fahrtrichtung Frankfurt gekracht, wie die Polizei berichtet. Bei dem Unfall sind nach derzeitigen Informationen mehrere Fahrzeuge beteiligt. Offenbar wurden zwei Personen leicht verletzt. Der Unfallhergang ist noch unbekannt. Die Unfallaufnahme wird auf dem linken Fahrstreifen abgewickelt, sodass der Verkehr über die rechte Spur an der Unfallstelle vorbeigeführt werden kann. Der Rückstau beträgt derzeit etwa fünf Kilometer.