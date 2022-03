Von Sebastian Lerche

St. Leon-Rot. Seit gut einem Jahr ist das kommunale Corona-Testzentrum der Gemeinde St. Leon-Rot in Betrieb. Wie die Gemeinde informiert, wurden seither insgesamt rund 20.000 Schnelltests durchgeführt, hinzu kamen ab April 2021 etwa 1700 PCR-Tests, die als zuverlässiger als Schnelltests gelten, sowie ab 25. Oktober 530 sogenannte Poc-PCR-Tests, schneller als PCR-Tests, aber ähnlich zuverlässig, sodass eine zeitaufwendige Bestätigung durch ein Labor entfällt. Im Mai 2021 gab es das höchste Aufkommen mit 3200 Testungen, während der Öffnungszeiten des Zentrums von zwei Stunden wurden zeitweise 270 Personen beprobt.

In der jüngsten Gemeinderatssitzung wurde einhellig entschieden, das Testzentrum noch bis Ende Juli weiter zu betreiben, auch wenn eine Rücknahme der Infektionsschutzmaßnahmen und damit ein Sinken der Nachfrage absehbar sein mochte. Hauptamtsleiterin Anette Reich erläuterte, man rechne für die vier Monate mit Kosten von knapp 174.000 Euro: etwas über 18.000 im Monat für den Betrieb selbst sowie mehr als 25.000 Euro monatlich für die Tests – und diese Preise könnten auch noch steigen, gab sie zu bedenken.

Man sorge für die "nötige Kontinuität, die im Ort gebraucht wird": Dieser Argumentation Reichs schloss sich auch der Gemeinderat an. Der allgemeine Wunsch nach Lockerungen sei vielleicht spürbar, hieß es, aber die Inzidenzen seien hoch wie nie, stiegen womöglich weiter, und damit sei das Testzentrum nach wie vor notwendig.

Auf die Frage nach der Refinanzierung erwiderte Anette Reich, dass man von Selbstzahlenden und den Krankenkassen durchaus Geld erhalte – aber das decke die Gesamtkosten nicht – "und die Einnahmen hinken den Ausgaben hinterher".

So zahle die Gemeinde Miete für die Container, in denen zurzeit getestet wird, und vergüte den Einsatz des Personals, "das sind Kosten, die die Gemeinde nur teilweise wiedererhält", erläuterte Anette Reich. Überdies seien die Poc-PCR-Tests gar nicht abrechenbar, ergänzte die Hauptamtsleiterin. Die seien eher ungewöhnlich, daher sei eine Erstattung nicht vorgesehen. Aber binnen 20 Minuten liege ein verlässliches Ergebnis vor, so Reich, das wüssten Schulen und Kindertagesstätten sehr zu schätzen – man brauche diese Tests mehrmals die Woche, falls Antigen-Schnelltests positiv ausgefallen seien. Auch ohne Kompensation sei diese Ausgabe also zu rechtfertigen, so Reich. "Das ist ein Luxus, den wir uns leisten".

Jetzt befindet sich das Testzentrum in Containermodulen am Harres, seine Anfänge nahm es aber in der Turnhalle des Veranstaltungszentrums, wie die Gemeinde wissen ließ. Interne Vorbereitungsgespräche und Planungen gingen einem umfassenden Konzept von der Personalschulung bis zum Desinfektionsplan voraus, das mit dem Gesundheitsamt des Kreises abgestimmt wurde.

Das Wichtigste: Die Rotkreuz-Ortsvereine St. Leon und Rot, die Deutschen-Lebens-Rettungs-Gesellschaften (DLRG) aus beiden Ortsteilen sowie die Feuerwehren sagten schnell ihre Unterstützung zu, so konnte letztendlich auf eine Gruppe von rund 60 Helferinnen und Helfern zurückgegriffen werden. Dank Mitarbeiterteams von Harres und Bauhof konnte der Testbetrieb in Rekordzeit beginnen. Die operative Leitung des Testzentrums hat Torsten Hoffmann in Abstimmung mit der administrativen Leitung durch Angelika Adelfang von der Gemeindeverwaltung.

Für die Helferinnen und Helfer der Hilfsorganisationen waren es zu Beginn harte Tage, bis alles rund lief. Zu Beginn gab es keine Terminvergabe, erst später wurde ein Online-Terminbuchungssystem eingeführt. Auch technisch gab es einige Herausforderungen zu bewältigen.

Die Prognose für die Betriebsdauer des Testzentrums lag ursprünglich bei fünf Monaten. Niemand der Beteiligten konnte sich vorstellen, dass das Testzentrum über ein Jahr lang in Betrieb sein würde.

Der Aufbau des Testzentrums war von vornherein so geplant, dass dort auch Impfungen stattfinden konnten. So gab es im letzten Jahr in der Turnhalle und später im Bürgersaal des Harres an insgesamt elf Tagen Vor-Ort-Impfungen. An zehn Tagen waren bis zu zwei mobile Impfteams des Rhein-Neckar-Kreises im Einsatz. An einem Tag wurde über das Praxisteam von Dr. Anne Golling geimpft. So erhielten insgesamt 1534 Personen eine Erst-, Zweit- und Booster-Impfung. Insgesamt waren dabei 104 Helferinnen und Helfer der Gemeindeverwaltung, Seniorenhilfe, Rotkreuz- sowie DLRG-Ortsvereine tätig.

Ende Juni 2021 musste das Testzentrum in Container zwischen Rathaus und Caritas-Seniorenzentrum umziehen, da in der Turnhalle Renovierungsarbeiten anstanden. In der Turnhalle waren bis zu 18 Helferinnen und Helfer im Einsatz, diese Zahl reduzierte sich auf maximal neun – bei großem Testbedarf in den wesentlich kleineren Bürocontainern.

Da es im Oktober und November ausschließlich für bestimmte Personengruppen kostenfreie Schnelltests gab, ging die Nachfrage vorübergehend rapide zurück. Die Öffnungstage wurden deshalb von sechs auf vier Tage in der Woche reduziert. Kurzzeitig gab es an sieben Tagen Testungen mit zusätzlichen Sondertestterminen für Kindergarten- und Schulkinder wegen hohen Infektionsaufkommens bei täglich dreieinhalb bis sechs Arbeitsstunden. Es kamen insgesamt rund 6500 Helferstunden zusammen.

Die aktuellen Öffnungszeiten des Testzentrums sind Montag bis Freitag, jeweils 17.30 bis 20 Uhr, und samstags, 9 bis 14 Uhr. Um Online-Anmeldung unter www.testzentrum-stleonrot.de wird gebeten oder unter 06227/538107. Eine Testung ohne Termin ist möglich, jedoch ist mit Wartezeiten zu rechnen.