St. Leon-Rot. (obit) In der Facebook-Gruppe St. Leon-Roter News wurde am Dienstagmorgen eine Vermisstenmeldung geteilt. Demnach soll eine 16-Jährige seit zwei Tagen unauffindbar sein. Auch ein Hinweis, dass so etwas in der Gegend öfter vorkomme, "dass Kinder von Fremden angesprochen werden", stand dabei. Der Fall sei polizeilich aufgenommen, heißt es. Schnell reagieren Nutzer auf die Meldung, hoffen, dass das Mädchen gefunden wird.

Einige Facebook-Nutzer wundern sich, dass es von der Polizei dazu noch keine Pressemitteilung gegeben habe. Die Polizei erklärt bereits am Dienstagmittag auf RNZ-Nachfrage, dass "derzeit kein Vermisstenfall einer 16-Jährigen in St. Leon-Rot vorliegt." Die Polizei erklärt, dass nach ihrer Erfahrung bei solchen Meldungen oft keine böse Absicht dahinter stecke, um Panik zu verbreiten, sondern der Wille, anderen zu helfen. Die Beamten raten aber dazu, Meldungen nicht ungeprüft weiter zu verbreiten, gerade wenn die Quelle unbekannt und die Fakten diffus seien. Es sei ratsam, zunächst bei der Polizei selbst nachzufragen. Falls es einen entsprechenden Fall gibt, solle die offizielle Meldung geteilt werden, "insbesondere wenn es um Öffentlichkeitsfahndungen mit Bildern von Tatverdächtigen oder Vermissten geht." So können User zur Ermittlung beitragen.

Der erste Aufruf in Facebook wurde gelöscht, kurz darauf erschien ein erneuter Post in der Gruppe mit dem Hinweis, dass dieser keine Falschmeldung sei.