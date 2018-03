Das Rathaus in St. Leon-Rot. Foto: Reinhard Lask

St. Leon-Rot. (seb) Alle zwei Jahre trifft sich St. Leon-Rots Gutachterausschuss, um die Bodenrichtwerte zu ermitteln - wichtig für Transparenz auf dem Immobilienmarkt, vor allem für die Erhebung der Grundsteuern, aber auch relevant beispielsweise bei Vererbungen. Weil es zum einen aber rechtliche Änderungen gab und zum andern in den vergangenen Jahren zunehmende Schwankungen auf dem Immobilienmarkt und zudem Veränderungen etwa durch die Ortskernsanierung, schlug die Verwaltung in der jüngsten Gemeinderatssitzung vor, mit Fachleuten zusammenzuarbeiten: Ziel ist, wie Bürgermeister Dr. Alexander Eger darlegte, die Bodenrichtwerte auf eine objektive, methodisch einheitliche, der Gesetzeslage entsprechende und damit im Fall von Rechtsstreitigkeiten begründbare Basis zu stellen.

Kritische Stimmen aus dem Rat jedoch meinten, dass das bisherige Verfahren bewährt sei, und pochten auf die Ungebundenheit St. Leon Rots. Bei zehn zu zehn Stimmengleichheit wurde der Verwaltungsvorschlag abgelehnt.

Als Vorsitzender des Gutachterausschusses hatte Ortsbaumeister Peter Dietz erläutert, dass die Ermittlung der Bodenrichtwerte in der Gemeinde dadurch erschwert werde, dass nur wenige Grundstücksverkäufe stattfänden, die als Referenz dienen könnten. Und dadurch, dass sich in letzter Zeit auch viel verändert habe, etwa durch Neubau- oder Sanierungsmaßnahmen nicht nur der Gemeinde. "Wir bräuchten ein genaueres Bild", so Dietz, und das wolle man mit einem neuen System als "solide Basis" erhalten.

Man habe daher das Immobilienbewertungsbüro Dr. Koch aus Esslingen, das bereits mit der Ermittlung der Grundstücks-Wertsteigerungen in den Ortskernsanierungsgebieten beauftragt wurde, kontaktiert. Für Bodenrichtwertkarten von St. Leon und Rot, die auch in der Art automatisiert werden können, dass Anpassungen in den folgenden Jahren sehr leicht fallen, wären Kosten von rund 38.000 Euro entstanden.

Auf die rechtlichen Hintergründe verwies Dr. Toni Caesperlein vom Büro Koch, unter anderem die seit Oktober 2017 geltende neue Gutachterausschuss-Verordnung und die für dieses Jahr erwarteten Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts zur Grundsteuererhebung, mit denen der Bundesgesetzgeber aufgefordert werden dürfte, ein rechtssicheres System zur Bodenrichtwertermittlung auf den Weg zu bringen. Wie das aussehen könnte, zeigte er anhand einer Grafik: In einem deduktiven "Zielbaumverfahren" würden die Gutachter in Zusammenarbeit mit dem Immobilienbewertungsbüro nicht nur Grundstücksverkäufe als Orientierung heranziehen, sondern beispielsweise auch Zuschnitt des Grundstücks, Erschließung, Verkehrsanbindung, nahe Einkaufsmöglichkeiten oder die umgebende Bebauung. Das werde auf "Benotungsblättern" festgehalten, über die Gutachter und Berater sich austauschen könnten, so Caesperlein. Das sei ein Argumentationsprozess, der im Fall des Falles auch vor Gericht als nachvollziehbare Begründung der Bewertung dienen könne.

Eine schwerwiegende Folge, wenn man zu lang mit der Umstellung der Bodenrichtwertermittlung warte, sei, "dass die Gemeinde dann gar keine Grundsteuer erheben darf", so Caesperlein: "Sie müssen eher früher als später liefern." Er verwies auch auf ein Kuriosum: Rund 1100 Gutachterausschüsse gibt es bundesweit und gut 960 davon allein in Baden-Württemberg. In anderen Bundesländern liege die Zuständigkeit nicht bei einzelnen Kommunen - hierzulande schon, etwas, das die Kritiker im Rat als hohes Gut ansahen, gehe es doch um Transparenz und eine gewisse Kontrolle über den Grundstücksmarkt.

Besonders die Sprecher von Union, CDU, Junger Liste und SPD lehnten eine Veränderung der bisherigen Vorgehensweise ab: Die Auswirkungen auf die Bevölkerung seien nicht klar, hieß es, Kostensteigerungen wurden befürchtet. Man pochte auf die St. Leon-Roter Autonomie anstatt "Stuttgarter Zentralismus".

Die Befürworter meinten, die Zusammenarbeit mit dem Immobilienbewertungsbüro könne zu einem "transparenten, fairen und rechtssicheren" Verfahren führen, was besonders eben der Sicherheit der Gutachter diene; die alten Instrumente seien nicht mehr tauglich.