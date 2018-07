St. Leon-Rot. (tore) Drei Tage hat sie "durchgemalt", bis das Werk fertig war: Das berichtet die georgische Künstlerin Salome Rigvava, die im Rahmen des Metropolink-Festivals für Urbane Kunst in St. Leon-Rot ein Wandkunstwerk geschaffen hat. Die Gemeinde ist nun um einen Blickfang reicher, an zentraler Stelle, nämlich gegenüber dem neu gestalteten Amselplatz in St. Leon, in unmittelbarer Nähe zum Eiscafé und zur katholischen Kirche.

Eröffneten das Wandkunstwerk: (v.li.) Metropolink-Kurator Pascal Baumgärtner, Künstlerin Salome Rigvava und Hauptamtsleiterin Anette Reich. Foto: Lawinger-Erhard

"Es ist der saure Apfel, in den wir alle schon mal reingebissen haben", kommentierte Hauptamtsleiterin Anette Reich das Wandgemälde - gewissermaßen eine Großaufnahme einer jungen Frau, die in einen Apfel beißt, die Mimik dabei sehr lebensnah wiedergegeben.

Kurz ging Festival-Kurator Pascal Baumgärtner auf den Entstehungsprozess ein: So war es diesmal ein Hauseigentümer, Harald Brecht aus der Marktstraße, der aktiv auf ihn zuging, um seine Wand anzubieten. Für die Ausführung fiel Baumgärtners Wahl schnell auf Salome Rigvava: "Sie malt oft Selbstporträts - das hier ist auch eines - und kehrt so ihr Inneres nach außen."