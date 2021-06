St. Leon-Rot. (RNZ) Die Gemeinde St. Leon-Rot veranstaltet eine Impfaktion mit dem Wirkstoff von Moderna ähnlich wie in Wiesloch. Willkommen sind Bürgerinnen und Bürger ab 18 Jahren, die in St. Leon-Rot wohnen oder arbeiten (eine Arbeitgeberbescheinigung muss vorgelegt werden). Die Erstimpfung soll am Dienstag, 22. Juni, und die Zweitimpfung am Dienstag, 3. August, im Harres stattfinden.

Die Termine können über www.terminland.de/st-leon-rot gebucht werden. Einwilligungserklärung, Aufklärungs- und Anamnesebogen müssen mitgebracht werden. Das Anmeldeverfahren wird von heute, Dienstag, gegen Mittag bis Donnerstag, 17. Juni, 8 Uhr, freigegeben. Genesene mit Infektionsnachweis benötigen nur eine Impfung, wer einen solchen Termin wünscht, melde sich unter 06227/538107.