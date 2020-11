Von Sophia Stoye

St. Leon-Rot. Bald wird es in St. Leon-Rot neuen Wohnraum geben: Zwischen 50 und 60 Wohneinheiten sollen auf dem 8645 Quadratmeter großen Gelände an der Schillerstraße, Ecke Grimmstraße im Ortsteil Rot entstehen. Einen entsprechenden vorhabenbezogenen Bebauungsplan verabschiedete der Gemeinderat am Dienstag mehrheitlich.

"Das Grundstück ist in Besitz eines Privatmannes, der beauftragt hat, dieses Areal zu beplanen", erklärte Bauamtsleiter Werner Kleiber. Geplant sei ein attraktives Wohngebiet in direktem Anschluss an die bestehenden Wohngebiete im Süden und Südwesten des Gebiets. Im Norden befinden sich die Gebäude des Spiess-Elektromarkts. Im Flächennutzungsplan ist die Fläche enthalten und größtenteils als Wohngebiet ausgewiesen, allerdings stuft das Landratsamt sie als Außenbereich ein, weshalb eine Umweltprüfung erforderlich sein wird. Zudem erhält die Öffentlichkeit im Rahmen einer zweistufigen Beteiligung die Möglichkeit, sich zu den Plänen zu äußern. Im ersten Schritt muss aber erst einmal der Gemeinderat dem Plan zustimmen.

Geplant sind laut Erika Bierich vom Planungsbüro "Modus Consult" Einfamilien- und Doppelhäuser mit maximal zwei Vollgeschossen und maximal drei Wohneinheiten pro Gebäude. Außerdem ist eine umweltfreundliche Beheizung der Häuser mit Unterstützung durch Solarenergie vorgesehen und durch Begrünung der neuen Erschließungsstraße und der Grundstücke soll das örtliche Erscheinungsbild aufgewertet werden. Zum Schutz der Vögel dürfen Fäll- und Abrissarbeiten von Gebäuden nur außerhalb ihrer Brutzeit ausgeführt werden. Sonstige Eingriffe in das Gebiet von streng geschützten Tierarten konnten noch nicht festgestellt werden.

Mit 19-Ja-Stimmen und drei Enthaltungen stimmte der Gemeinderat dem Bebauungsplan zu. Als gute Lösung, die "der schwierigen Wohnungssituation entgegenwirkt", bezeichnete Udo Back (CDU) das Vorhaben der Gemeinde, FDP-Gemeinderat Michael Herling empfand den Bebauungsplan als "sehr gelungen", Erwin-Peter Albert (Junge Liste) erhoffte sich eine zeitnahe Umsetzung des Projekts.

Es gab allerdings auch Kritik: "Wir hätten uns gewünscht, dass mehrgeschossige Wohngebäude möglich gewesen wären", erklärte Tobias Rehorst (Freie Wähler). Dieser Kritik schlossen sich Grüne und SPD an: "Alle Flächen, die versiegelt werden, sollten möglichst gut genutzt werden", sagte Grünen-Gemeinderätin Marina Krenzke. Hier handle es sich zwar um ein privates Bauvorhaben, aber "wenn die Gemeinde in Zukunft Flächen bebaut, müssen wir daran denken, in die Höhe zu gehen". Wolfgang Werner (SPD) schlug einen Kompromiss vor: An der Schillerstraße könnte alles bleiben wie geplant, Richtung Feld und Umgehungsstraße könne man für mehr Wohnraum einen Stock weiter in die Höhe gehen.

Bauamtsleiter Kleiber reagierte auf RNZ-Nachfrage überrascht: "Es war nie die Rede von Geschosswohnungsbau, für uns wäre das auch nicht gebietsverträglich."