St. Leon-Rot. (seb) Die Nachfrage nach Ganztagsbetreuung wächst weiterhin stetig. Das stellte man in der jüngsten St. Leon-Roter Gemeinderatssitzung fest, als Hauptamtsleiterin Anette Reich den Bedarfsplan für die Kinderbetreuung 2018/19 vorstellte. Dieser Trend betrifft Krippen, Kindergärten und inzwischen auch die Hortbetreuung von Grundschülern. Frühere "Regelgruppen" werden allmählich fast zur Ausnahme.

Bauliche Maßnahmen werden also notwendig, außerdem wird der höhere Aufwand des Trägers, des Vereins "Die Kleinen Strolche", angerechnet. Der Rat stellte einstimmig überplanmäßige Haushaltsmittel von 93.000 Euro für dieses Jahr bereit, in den Folgehaushalten sind noch einmal 68.000 Euro vorgesehen. Darüber hinaus wird der Betriebskostenzuschuss an die "Strolche" für dieses Jahr um 40.000 Euro erhöht. Bürgermeister Dr. Alexander Eger machte deutlich, wie gut die Gemeinde in Sachen Kinderbetreuung insgesamt aufgestellt sei - und dass man sich das inzwischen über acht Millionen Euro im Jahr kosten lasse. "Wir sind extrem gefordert", so Eger mit Blick auch auf den Rechtsanspruch auf Kleinkind- und Kindergartenbetreuung sowie den Ausbau der Gemeinschaftsschule.

Nachdem die Nachfrage nach Regelzeiten gesunken ist, wird laut Anette Reich eine Gruppe im Kindergarten St. Josef in St. Leon umgewandelt. In jeder Kindertagesstätte seien gemischte Gruppen vorhanden, die Tendenz zu verlängerten Öffnungszeiten (in denen derzeit "noch Luft ist") oder Ganztagsgruppen aber sei ungebrochen. Im Bereich der Drei- bis Sechsjährigen wird man der Nachfrage voll gerecht (bis zu 547 Plätze insgesamt). "Wir sind auch für weitere Zuzüge gewappnet", so Reich, zumal ab September der neue Waldkindergarten in Betrieb geht, was quasi einen weiteren "Puffer" gebe.

Auch im Krippenbereich "gibt es genügend Plätze", erklärte die Hauptamtsleiterin, dies auch nachdem das "Haus der kleinen Füße" von "Family & Kids @ work" fünf neue Plätze bereitstellt. 46 Prozent aller Kleinkinder könne man Plätze anbieten, so Reich. Die Erfahrung zeige, dass der Bedarf etwas geringer sei, sodass man "Luft nach oben" habe.

Jedoch werden die Kinder älter und ihre Familien erwarten nach wie vor die gewohnten langen Betreuungszeiten. Was in St. Leon von jeher stark ist, zieht in Rot nun ebenfalls an: das Interesse an Schulkindbetreuung. "18 Kinder stehen auf der Warteliste", so Anette Reich, bis zu 50 Kinder ab sechs Jahren werden derzeit in zwei Gruppen betreut. Nun werde also eine dritte nötig.

Container seien hier die beste Lösung, um flexibel und kurzfristig zu reagieren, erklärte die Hauptamtsleiterin gemeinsam mit Ortsbaumeister Peter Dietz, der anhand einer Skizze aufzeigte, wo an der Multifunktionshalle neben der Parkringschule die Module zweistöckig erstellt werden sollen. Sie werden für nur zwei Jahre angemietet, schließlich erwartet man mehr räumliche Flexibilität, sobald der Schulanbau fertiggestellt ist.