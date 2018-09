Das Rathaus in St. Leon-Rot. Foto: Reinhard Lask

St. Leon-Rot. (seb) Im April hat St. Leon-Rots Gemeinderat beschlossen, den Vorplatz des Rathauses zu sanieren und umzugestalten, 150.000 Euro werden dafür bereitgestellt. In der jüngsten Sitzung entschied man, in die Arbeiten auch die Rathaus-Fassade einzubeziehen, über die Art der Sanierung entspann sich aber eine Kontroverse.

Bei Tag seien Risse und Abplatzungen im Putz deutlich sichtbar, so Bürgermeister Dr. Alexander Eger. Es ergebe wenig Sinn, die Renovierung aufzuschieben, wenn ohnehin Arbeiten am Vorplatz geplant seien. Ortsbaumeister Peter Dietz stellte die möglichen Varianten vor. Die günstigste ist demnach eine "Überbrückung" der Risse durch Gewebe mit insgesamt neuem Putzanstrich für zirka 240.000 Euro. Teuerste Variante wäre eine "Vorhangfassade", also eine zusätzliche Umhüllung, mit knapp 630.000 Euro.

Dazwischen liegt eine Sanierung mit Aufwertung der Wärmedämmung: Dies würde 350.000 Euro kosten und fand Anklang bei Grünen und SPD. Die Ratsmehrheit aber folgte der Argumentation der Verwaltung: Die Wärmedämmung des Rathauses sei auf dem aktuellen Stand, so Eger. Mit einer Ersparnis, die den Aufwand rechtfertige, könne man auch, wenn man die - überschaubaren - Fördermittel einbeziehe, nicht rechnen. Die Entscheidung fiel schließlich bei 17 Mal Ja und vier Nein-Stimmen (SPD, Grüne) für die 240.000- Euro-Variante.

Peter Dietz konnte auf Nachfrage aus dem Rat zusichern, dass eine bessere Beleuchtung von Rathaus und Platz geplant sei, die Verwaltung nahm als Anregung auch eine Überdachung des Fahrradständers mit. Über die neue Farbgestaltung des Rathauses soll der Technik- und Umwelt-Ausschuss entscheiden.