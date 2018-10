St. Leon-Rot. (pol/mün) Eine Opel-Fahrerin übersah am Donnerstag in St. Leon-Rot einen entgegenkommenden Motorradfahrer, berichtet die Polizei. Die 46 Jahre alte Frau wollte gegen 12 Uhr in der Opelstraße links in eine Parklücke einbiegen. Dabei stieß sie mit dem 16 Jahre alten Motorradfahrer zusammen, der dem Opel nicht mehr ausweichen konnte.

Der Jugendliche zog sich durch die Kollision Brüche und Prellungen zu und wurde mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht. Die beiden Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.