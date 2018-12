In vollem Gange sind die Arbeiten für Ausbau und Sanierung des Kindergartens St. Josef in Mühlhausen. Wie der Gemeinderat jetzt erfuhr, liegt man erfreulicherweise nicht nur im Zeit-, sondern auch im Kostenrahmen. Foto: Lerche

Mühlhausen. (seb) Das sind Nachrichten, die man angesichts des aktuellen Baubooms nicht oft zu hören bekommt: "Ich bin zuversichtlich, dass wir im Zeitplan und im Kostenrahmen bleiben." Das konnte der verantwortliche Architekt Eberhard Reiß bezüglich Sanierung und Ausbau des Mühlhausener Kindergartens St. Josef in der jüngsten Gemeinderatssitzung vermelden.

Drei Viertel der notwendigen Arbeiten - und vor allem: die teuersten - sind ihm zufolge bereits erledigt, Boden, Decken, Türen und vor allem natürlich Inneneinrichtung stehen noch aus. Aber da rechne er "nicht mehr mit großen Überraschungen", so Reiß. Nach wie vor soll der Kindergarten nach den Sommerferien 2019 wiedereröffnen. Und es bleibt ihm zufolge vor allem auch bei der geplanten Gesamtinvestition von 2,8 Millionen Euro und einem Eigenanteil der (politischen) Gemeinde von 960.000 Euro. Aus dem Investitionspaket "Soziale Integration im Quartier" von Bund und Land hat Mühlhausen einen Zuschuss von 926.000 Euro erhalten, hier hat die Verwaltung kürzlich noch die Chance genutzt, einen Aufstockungsantrag zu stellen, so Bürgermeister Jens Spanberger: Eine Antwort steht aber noch aus.

Das neue, abgedichtete und nach aktuellen Standards gedämmte Dach ist fast fertig, wie Reiß auch anhand von Fotos darlegte, es fehlt noch die Fertigstellung des neuen Aufzugschachts, mit dem jedes Geschoss barrierefrei erschlossen wird. Auch der Erweiterungsbau im rückwärtigen Bereich am Bach hat sein Dach. Dank neuer Dachflächenfenster sind alle Obergeschossräume nun heller und freundlicher, das gilt gerade für den Turnraum.

Nach der Entkernung befindet sich das Gebäudeinnere noch im Rohbau, Sanitär-, Heizungs- und Elektroinstallationen, auch Internetanschlüsse werden derzeit gerade "komplett neu" gemacht, wie Reiß augenzwinkernd anhand großer Leitungsknäuel zeigte. Nachdem auch die Fassade saniert wurde, entspricht der Kindergarten modernen Energiestandards. Der Brandschutz wird dann ebenfalls auf dem neusten Stand sein, legte Eberhard Reiß dar und verwies auch auf die neue Brandmeldeanlage, die aufgrund neuer Auflagen die ursprünglich geplanten Rauchmelder ergänzt. Das hat laut Reiß zu Mehrkosten von 80.000 Euro geführt, der "Puffer für Unvorhergesehenes" habe das abgefangen, sei damit aber allmählich an der Grenze. Bezüglich des Außengeländes sei man in Kontakt mit der "Werkstatt Spielart" Heidelberg, mit der die Gemeinde auch beim Kinderhaus "Arche" in Rettigheim zusammengearbeitet hat.

St. Josef wächst damit von fünf auf sieben Gruppen, in denen 120 Kinder (statt bisher 110) betreut werden, davon 30 unter Dreijährige. Man kann nun auch die 400 Quadratmeter nutzen, die nach dem Umzug der Kirchlichen Sozialstation ins neue Seniorenzentrum Letzenberg frei wurden. Während der Umbauarbeiten hielt man laut Eberhard Reiß engen Kontakt nicht nur mit der Verwaltung, sondern vor allem mit Kindergartenteam, Elternvertretern und Pfarrgemeinde St. Cäcilia.

Die Ratsmitglieder äußerten sich sehr zufrieden damit, dass die Handwerker für tagtäglich sichtbare Fortschritte sorgen, und vor allem damit, dass bisher keine Verzögerungen auftreten und die Mehrkosten abgefangen werden konnten.