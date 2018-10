Von Sebastian Lerche

Malsch. Wer weiß noch, wie das mit der Wählscheibe geht? Wieso ein Bleistift gegen Bandsalat hilft? Wer kennt noch "Bonanza" - und das gleichnamige Fahrrad? Oder das Palästinenser-Tuch als Trophäe von der Angebeteten?

Das Malscher Publikum kannte all das und schwelgte gern mit Mundart-Kabarettist Franz Kain in Erinnerungen. Bekannt aus dem Weinheimer Ensemble "Spitzklicker", trat er diesmal nur begleitet von Ecki Stadler am Keyboard in der Zehntscheuer auf und wurde begeistert empfangen. Die Identifikation war sofort da, zum einen, weil Kain sein aktuelles Programm "De Baby-Boom-Bu" hauptsächlich in Kurpfälzisch hält (Er ist eben "vun do"), zum andern, weil die Mischung aus Nostalgie, Faszination und Kopfschütteln über "den Wahnsinn" der heutigen Zeit sowie Sorge um die Zukunft stimmte. Im Publikum fand er einige vor, die wie er "in dem gewissen Alter" sind, "wenn man merkt, dass man älter wird".

Kain ist "oaner vun de meischde", 1964 geboren, gehört er zum geburtenstärksten Jahrgang Deutschlands, zu fast 1,4 Millionen Menschen. Und schon war er mittendrin in einer witzig-schrägen Analyse der Statistiken: dass Deutschland beispielsweise 2,1 Kinder pro Frau bräuchte, es aber nur 1,5 sind, oder die Kurpfalz auf dem besten Weg ist, sich zu erhalten - "Baby-Boom im Rhein-Neckar-Kreis", zitierte er aus der RNZ.

So kam er auch auf die Zuwanderung, wobei sein größtes Problem dabei die sträfliche Vernachlässigung des Kurpfälzischen in den Sprachkursen ist. Das sei doch verwirrend, wenn es am Arbeitsplatz Bu, im Kurs aber Junge, hier Weck, da Brötchen heiße. Bei der Gelegenheit schloss Kain mit einem Lehrer vom Asylkreis Malsch im Publikum den Handel, wenigstens hier Mundartkurse für Flüchtlinge anzubieten - "Abschluss: Bachelor of Gebabbel und dann Masterbabbler".

Eine weitere Statistik gefällig? "Es gibt mehr Autos als Kinder, drei Millionen Neuzulassungen pro Jahr, nur eine Dreiviertelmillion Kinder." Das Auto sei eben des Deutschen liebstes Kind. Derweil verkümmerten die wenigen Kinder, die noch da sind, "in der Computerspielhölle" oder "als Homo Zappiens" vorm Fernseher, würden früh ins "Smartphone-Sklaventum" geführt, das ihre Eltern schon gepackt hat.

Die Zukunft ist nicht ganz, wie den Baby-Boomern versprochen, stellte Kain fest, das neue Jahrtausend ist da und wir besiedeln keine anderen Planeten, Autos fliegen auch nicht. Dafür muss er sich Gedanken machen, ob seine Rente sicher ist. "Net: nach uns de Sintflut. Mir sind de Sintflut, en Tsunami von zahllosen Zahnlosen." Während er die Quetschkommode spielte, dachte Kain über mögliche Zuverdienste im Alter nach. Schon jetzt müssten die Alten Flaschen sammeln, um über die Runden zu kommen, "ein Armutszeugnis für Deutschland". Für ihn als Baby-Boom-Bu bedeutet das: "Ich werd kein Rentner sein, wahrscheinlich rennt der Kain oder es heißt Rent-a-Kain".

So treffend seine Scherze waren - die obwohl grotesk nicht sonderlich übertrieben wirkten: Seine volle Wirkung entfaltete das Programm, weil er persönliche Anekdoten einstreute. Aus seiner Zeit als Redakteur, beim Radio oder im Duo "Franz und Heiner, die Enterteiner", als er auf Neckardampfern, bei Firmenfeiern oder für den Kegelverein auftrat. Dafür hatte er natürlich Belege, vor allem Zeitungsausschnitte, "Mutter sammelt alles".

Kalauer, Wortspiele, unvermeidliche Seitenhiebe auf politische Korrektheit und manch derber Spruch wurden begleitet von viel Körpereinsatz, beim Sirtaki-Tanz oder als er, ganz "alter Rocker", seine Luftgitarre vor lauter Ekstase zerschmetterte. Franz Kain wurde mit kräftigem Applaus belohnt und nicht ohne Zugabe gehen gelassen.