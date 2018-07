Walldorf. (seb) "Schöne Sommerferien" wünschten bereits jetzt Regierungspräsidentin Nicolette Kressl, Walldorfs Erster Beigeordneter Otto Steinmann und Stadtbücherei-Leiterin Barbara Grabl. Und mit dem Startschuss zu "Heiß auf Lesen" für den Regierungsbezirk Karlsruhe, den sie am Freitag in Walldorf gaben, machten sie auch Lust auf mehr als 170 Bücher für Kinder und Jugendliche, damit es spannende Sommerferien werden.

Die Leseförderaktion für Schüler von der fünften his zur achten Klasse findet im Regierungsbezirk bereits zum achten Mal statt, sie wird offiziell am kommenden Montag in landesweit 174 Bibliotheken starten. Daher war der Walldorfer Tisch voller Lesestoff mit lauter bunten, neugierig machenden Titeln auch noch mit rotem Absperrband umwickelt.

Nachdem Barbara Grabl die Anwesenden begrüßt hatte, wandte sich Regierungspräsidentin Kressl direkt an die dicht gedrängt sitzenden rund 70 Fünftklässler der Walldorfer Realschule. Sie lud zum Gedankenexperiment ein: „Was wäre, wenn ihr nicht lesen könntet?“ Wie hilflos wäre man im Alltag, in der Innenstadt, am Handy, beim Austausch mit Freunden oder vorm Kinoprogramm, ganz zu schweigen von Schule oder Beruf. Und doch gebe es auch in Deutschland immer noch Erwachsene, die nicht richtig lesen könnten, so Kressl.

Heute aber wolle man den jungen Leuten vor allem zeigen: „Lesen ist nicht nur wichtig, es macht auch richtig Spaß“, so Nicolette Kressl. Die Teilnehmer des Sommerleseevents hätten die freie Wahl unter den „tollen Lesetipps“, vom dünnen Comic bis zum dicken Fantasyroman, bis zum 15. September, dann locke die Abschlussparty, bei der es attraktive Preise zu gewinnen gebe. „Aber vor allem geht es um die Geschichten, ums Eintauchen in andere Welten. Wir wollen euch Lust und Mut machen auf dieses Abenteuer im Sommer.“

„Sprache ist und bleibt ein Schlüssel zum Erfolg“: Das betonte Otto Steinmann. „Heiß auf Lesen“ sei fester Bestandteil im Jahreslauf der Stadtbücherei und auch ein wichtiger Teil des Ferienangebots der Stadt. „Den Zugang zu Büchern, zur Sprache zu eröffnen, ist uns enorm wichtig.“ Er hoffe für die Schüler und alle Jugendlichen, „dass neben Smartphone und Tablet das Buch zum festen Begleiter für euch wird“. Stolz verwies er auch auf „die steigende Zahl an Lesern“ in der Stadtbücherei und lud ein, „in den vielen Ecken und Nischen“ des historischen Gebäudes (dem früheren Spritzenhaus, 1869 erbaut) beim Schmökern zu verweilen. Nachdem Philipp Renninger von der Sparkasse als Sponsor Grußworte gesprochen hatte, gab eine witzige Lesung einen „Vorgeschmack auf die Freude, die Lesen bringen kann“, wie es Barbara Grabl formulierte. Sie hatte den Kölner Autor Christian Tielmann eingeladen.

In seiner Jugendbuchreihe „School of the Dead“ tummeln sich Werwölfe, Yetis und Kampfroboter – Metaphern für die Menschen, mit denen Hauptfigur Max sich auseinandersetzen muss. Spätestens als der Mathelehrer sich als Zombie entpuppte, waren die Zuhörer gefesselt, sofort war die Identifikation da. Die Lesung von einer Klassenfahrt voller lustig-derber Streiche wurde mit passenden Soundeffekten wie Explosion, Gegrolle und Gekicher sowie Zeichnungen im Manga-Stil begleitet. Anschließend stellten die Schüler begierig Fragen und Tielmann erzählte, dass er als Kind nicht gut lesen konnte, ihm die Ideen nie ausgehen, dass er vom Schreiben leben kann und dass es vor allem die Konflikte sind, die eine Handlung vorantreiben. „Ich bin glücklich, wenn ich schreibe.“

Info: In der Stadtbücherei Walldorf startet die „Heiß auf Lesen“-Ausleihe am Samstag um 18 Uhr.