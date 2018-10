Wiesloch. (rnz) Seit Kurzem laufen wieder jeden Morgen Schulanfänger, begleitet von Erwachsenen, im "Laufbus" zur Schiller-Grundschule. Schon von Weitem erkennt man sie an ihren auffälligen Jacken und Mützen. Mit großer Unterstützung der Eltern ist es wieder gelungen, vier solcher "Buslinien" einzurichten. Die Gruppen laufen wie ein Linienbus nach Fahrplan feste "Haltestellen" an. So füllt sich der "Laufbus" und bringt die Kinder sicher zur Schule.

Der "Laufbus" bietet aber mehr als nur Sicherheit auf dem Schulweg. Er bringt Kinder in Bewegung, fördert ihre Selbstständigkeit und Kommunikation und lenkt ihre Konzentration auf den Unterricht. Auch die Eltern profitieren davon. Sie müssen nicht mehr selbst das Hinbringen organisieren, können sich mit anderen Eltern abwechseln und wissen ihr Kind doch jeden Tag von Erwachsenen begleitet. Durch den reduzierten Bringverkehr sinkt das Verkehrsaufkommen an den Schulen.

Was vor elf Jahren von den Organisatoren Wolfgang Widder und Richard Ziehensack ins Leben gerufen wurde, ist mittlerweile längst zu einer ständigen Einrichtung in Wiesloch geworden.